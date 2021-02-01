【倫元投顧】抱不抱股過年?

◆盤勢分析

美股進入拉回修正結構，近期干擾美股的關鍵在於 (一) 新冠肺炎尚未降溫、變種病毒出現 (二) 經濟成長力道減緩 (三) 避險基金大戶被散戶軋空 (一支 Game Stop 小型股) 導致市場籌碼紊亂；台股則是本土病例擴散、加上外資賣出權值股壓低下來，不過，今天在大型傳產龍頭、金控、及電子龍頭 2330 台積電止穩可知，外資法人賣壓暫告一段落了。

從盤面來看，台積電重新站回 600 元關卡對於多頭信心加分頗大，加上漲價題材股如面板、記憶體等早盤就相當強勢，基於「低價拚人氣」觀念，顯示市場投資人在年前的心態雖然保守，但人氣卻未退散，則今日 15089 點低點，可視為中期調整後的第一隻腳。

近期市場流傳 “不抱股過年” 的論調，主要是擔心如同去 (2020) 年一樣，年後出現不可預測的黑天鵝(新冠肺炎)，加上美股表現弱勢，使得年前賣壓紛紛出籠，今日的強彈正可說明「當散戶都傾向站在賣方時，反而台股有望止跌」。

楊天迪 分析師

★ 此研究報告著作權屬倫元證券投資顧問 (股) 公司，切勿盜用或翻印，否則追究責任，決不寬貸

★ 所有資料僅供參考，本公司不負盈虧責任