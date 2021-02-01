勞動基金靠什麼賺？ 三大基金有志一同都買台積電 持股比高達3成

勞動基金局今 (1) 日公布去年前十大持股，包括勞保基金、新、舊制勞退基金等三大基金全都有志一同鍾愛台積電 (2330-TW)，其勞保與舊制勞退基金持有比重高達 3 成之多。

勞動基金每半年就會公布基金持股明細，從勞動基金最新揭露持股明細來看，去年引領大盤屢創新高的權值股王台積電，不僅深受外資、散戶喜愛，就連勞動基金也將其列為投資首選。

其中規模最大的新制勞退基金，累計至去年底基金規模共 2.72 兆元，持有台積電比重高達 26.11%，遙遙領先其他股票，至於聯發科與台達電持股比重分別約 4.1%、3.68%，分別排名第二、第三。

基金規模居次的舊制勞退基金，同樣鎖定台積電，持股比重更高達 30.64%，聯發科與台達電則分別以 4.45%、3.41% 排名第二、第三大持股。

至於勞保基金第一大持股同樣也是台積電，持股比重高達 36.77%，其次分別為中華電 (6.84%) 與台達電 (5.46%)；其他包括鴻海 (4.43%)、國泰金 (3.36%)、富邦金 (3.34%) 也同樣受勞保基金青睞，擠進前 10 大持股排行榜。