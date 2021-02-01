〈2021百貨展望〉SOGO去年EPS 1.28元 年增117% 今年營收目標455億元

遠百 (2903-TW) 轉投資遠東 SOGO 百貨董事長黃晴雯今 (1) 日指出，去年下半年內需回溫，在周年慶和各檔期努力追趕下，全年營收達 446 億元，與前一年度持平，但在成功降租並節省費用下，每股純益達 1.28 元，年增幅高達 117%，今年訂下營收 455 億元目標，年增 2%。

黃晴雯表示，排除新竹站前店停止營運因素，去年隨著周年慶繳出亮眼成績，推升既有店營收表現持平，彌平了上半年的疫情衝擊。

其中，SOGO 忠孝館是全台坪效王，每坪創造出 120 萬元的業績，穩居全台前 10 大百貨，坪效高代表廠商的獲利高，因此，忠孝店內化妝品櫃位有 70% 是全台冠軍櫃，寢飾冠軍櫃則有 55%，家電也有一半冠軍櫃。

黃晴雯進一步表示，忠孝館是百貨百億大店中唯一未設置精品業種的店，可說是百貨界傳奇，但在超高坪效下，吸引許多廠商把冠軍櫃設置在忠孝館，使忠孝館成為在地百貨最好的表徵。

另一方面，去年忠孝館化妝品創造 28.2 億元的高業績，為持續坐穩「美妝天后宮」寶座，9 月將進行營業 30 年來首見 1 樓化妝品樓層大改裝，目標今年化妝品銷售業績挑戰 30 億元。

而 SOGO 敦化館由於精品業種相當完整，去年精品營收占總業績比重達 38%，高於過往平均約 3-4 個百分點，反映消費能量留在國內，帶來更多的精品消費客群。

為增添新營運動能，敦化館今年更將匯集更多本土設計師品牌至 5 樓，主要客群瞄準 35-50 歲的 Office Lady 和自我風格的客群。

此外，黃晴雯說，APP 改款有效使顧客增加停留時間並帶進新會員，目標今年 APP 會員朝 100 萬名邁進，並將與集團的會員制整合，透過分析會員輪廓進行更精準準行銷，全力將 SOGO 發展成所在地特色第一名和集客第一名的百貨店。

至於近來盛傳緊鄰 SOGO 復興館的正義國宅都更後 Diamond Towers，將由新光三月進駐，黃晴雯認為，只要「商圈好，大家都好」。