〈財報〉車用電子大廠恩智浦看旺今年需求 但Q4遜安森美 盤後挫逾2%

車用電子大廠恩智浦 (NXPI-US) 周一 (1 日) 美股盤後公布 2020 會計年度第四季財報，符合公司先前預期，並預估車用、IoT、手機通訊需求將延續至今年，但因第 4 季比同業安森美半導體創紀錄的表現略遜色，盤後下跌逾 2%。

2021 Q1 財測 (non-GAAP)：

營收介於 24.75 億至 26.25 億美元，市場預期 23.2 億美元

毛利率介於 53.2% 至 53.8% ，市場預期 53%

營業利益率介於 29.8% 至 30.9% ，市場預期為 28.5%

恩智浦半導體總裁兼執行長 Kurt Sievers 表示：「2020 年受到兩個截然不同的趨勢影響，上半年因全球疫情衝擊，恩智浦大多數終端市場和業務表現都明顯下滑，但下半年經濟逐漸重啟，恩智浦看到非常強勁的需求反彈，預估此需求將持續至 2021 年。」

恩智浦周一上漲 6.89% 以每股 171.53 美元作收，盤後公布財報後，恩智浦股價下跌 2.42%，至每股 167.38 美元。

恩智浦股價日線圖 (圖: Google)

F2020 Q4 GAAP 財報數據：

營收報 25.07 億美元，年增 9%，優於市場預期的 24.6 億美元

稀釋後 EPS 報每股 1.08 美元，優於市場預期的 0.28 美元

淨利報 3.2 億美元

毛利率報 51.4%，較去年同期減少 1.1%

營業利益率報 18.5%，較去年同期減少 9.9%

F2020 財報數據：

營收報 86.12 億美元，年減 2.9%

EPS 報每股 0.18 美元，年減 78.8%

毛利率報 49.2%，較去年同期減少 2.8%

營業利益率報 4.9%，較去年同期減少 2.3%

自由現金流 (non-GAAP) 報 20.94 億美元

營收以業務別拆分：

車用電子業務報 11.93 億美元，年增 9%

工業與物聯網業務報 5.11 億美元，年增 23%

手機通訊業務報 4.09 億美元，年增 23%

網通基礎建設業務報 394 億美元，年減 14%

公司業務表現與聲明：

Sievers 在財報聲明中表示，受惠於汽車用電子與手機通訊特別強勁需求，第四季業績較去年同期成長 9%，接近第三季財測區間高標。

強勁需求帶動下，恩智浦第四季轉虧為盈，淨利達 3.2 億美元。庫存天數 (DIO) 也連續兩季下降，由上季的 84 天下降至 78 天。

恩智浦第四季度回購 180 萬股股票，總成本為 2.57 億美元，總計 2020 年全年庫藏股回購 480 萬股，總成本為 6.27 億美元，已支付現金股利為 4.2 億美元。