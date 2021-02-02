CBO估美國GDP今年增4.6% 沒有拜登紓困支持也能回到疫前水準

美國國會預算辦公室 (CBO) 周一 (1 日) 預估，就算沒有額外財政刺激，美國 2021 年經濟將擴張 4.6%，創 1999 年至今最快增速，今年年中可望恢復疫情爆發前水準，今年失業率為 5.3%，2022 年之前有可能恢復疫前水準。

CBO 預測，美國國內生產毛額 (GDP) 將強力反彈，擺脫去年的萎縮 3.5%，年中之前就能恢復疫前規模，失業率預料 2022 年回落到疫前水準，但就業人口要到 2024 年才能回升到疫前水準。

CBO 的樂觀預測包含去年底推出的近 9000 億美元抗疫紓困方案，但未把任何新的財政刺激納入評估，包括總統拜登提出的 1.9 兆美元方案。

CBO 對美國經濟預測如下：

2021 年實質 GDP 成長 3.7%

未來五年平均成長率 2.6%

今年失業率下降到 5.3%，2024 年和 2025 年再降到 4%

2023 年過後通膨率升至 2%

聯準會 (Fed) 從 2024 年年中開始升息

調高接下來到 2025 年的經濟展望 (和 2020 年夏季的預測相比)

CBO 表示，上修經濟展望是因為經濟低迷沒有原本預期的嚴重，而且第一階段的復甦比預期較早到來、力道也較強。研究人員表示，企業很快就適應防疫封鎖限制，但旅宿、餐廳等產業還在苦苦掙扎。

雖然美國經濟未來五年預料快速成長，但之後隨著物價上漲、長期消費支出正常化，成長步調將放緩。2026 年到 2031 年，實質 GDP 年成長率約 1.6%，Fed 將允許通膨率高於 2% 目標。

CBO 的經濟預測將是 2021 到 2031 年預算預測的依據，該預算將在 2 月稍晚發布，作為評估拜登刺激提案財政支出的基礎。這個無黨派組織預估，2020 年刺激方案將使美國 2021 年度 (9 月底止) 的預算赤字增加 7740 億美元、2022 年度的預算赤字增加 980 億美元。

共和黨提縮小版紓困計畫與拜登會談

CBO 釋出的樂觀經濟展望，可能強化共和黨人反對總統拜登 1.9 兆美元財政刺激的理由。

美國 10 名共和黨參議員周一赴白宮，與拜登討論他們提出的 6180 億美元縮小版刺激方案，內容包括把現金支票調降至 1000 美元；提高適合領取的所得門檻；補充失業救濟金改成 6 月之前每周 300 美元 (拜登版本是 9 月之前每周 400 美元)。此外，從兒童照護、學校和中小企業、疫苗施打的援助金額都低於拜登的版本。

拜登會後表示，仍希望 1.9 兆美元方案在國會獲得兩黨支持，但不會接受無法滿足眼前需求的提案。

民主黨人同日稍早啟動預算和解程序，把取得同意票的門檻降到 51 票，目標在不必取得共和黨人同意的情況下，讓 1.9 兆美元刺激計畫快速通關。目前兩黨陣營在參院的席次各占 50 席，副總統賀錦麗擁有決勝票。