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民主黨啟動紓困案快速通關 Fed官員喊話：美國需要更多刺激

鉅亨網編譯余曉惠
民主黨啟動紓困案快速通關 Fed官員喊話：美國需要更多刺激 (圖:AFP)
民主黨啟動紓困案快速通關 Fed官員喊話：美國需要更多刺激 (圖:AFP)
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兩名聯邦準備銀行總裁周一 (1 日) 不約而同表示，美國經濟仍深陷衰退，需要更多財政支持才能完全復原、並幫助某些失業者找到工作。民主黨領袖同日動用預算和解程序，希望在不必取得共和黨支持的情況下趕快通過 1.9 兆美元紓困計畫，並回絕了共和黨提議的縮小版計畫。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 在一場虛擬討論中表示，某些失業者––尤其是低所得工作者––需要更多幫助才能找到新工作，「許多領域和社區的復甦還有迢迢長路要走。」

波斯提克今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權。Fed 官員上周開會決議維持零利率且每月購買 1200 億美元公債，繼續支撐經濟。

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 呼應上述說法，他說，美國依然深陷經濟衰退，希望春季到來能迎接顯著的復甦，但要幫助上千萬在疫情中失去工作的人還要做更多事，美國經濟復甦的步調端視疫情發展，以及雇主在疫情過後採取哪些措施。

羅森格倫說，「我們在能力所及範圍能做的第一件事，就是盡可能恢復充分就業」，而在利率接近零的情況下，額外的財政刺激具有一定重要性。「我不是說 (刺激經濟的) 所有擔子都落在貨幣政策上，但在利率極低的情況下，大部分的擔子確實落在財政政策。」

至於財政刺激應該多大才足以支持經濟，波斯提克表示，當前不確定性仍多，他很難給一個明確的數字，「我看的是未來 6 個月或 12 個月可能發生的事，試圖釐清企業的處境、家庭如何度過疫情風暴、到了夏天的情況––希望到時候，美國民眾大部分都接種了疫苗。」

民主黨推動抗疫刺激快速通關

民主黨人周一啟動「預算和解程序」，把法案通過門檻降至 51 張同意票，讓拜登提出的 1.9 兆美元抗疫紓困計畫不必取得共和黨支持，爭取快速通關。

共和黨同日提出縮小版財政刺激，遭民主黨參院財政委員會新任主席 Ron Wyden 回絕，表示根本不值得一談。

共和黨 10 名參議員的提案規模為 6180 億美元，把現金支票金額從拜登提議的 1400 美元降至 1000 美元，並調降符合領取資格的所得門檻，代表較少美國民眾能領到支票。

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