散戶大軍轉戰白銀 華爾街：白金、鈀等貴金屬成下一個目標

Reddit 論壇 WSB 版鄉民上周大買 GameStop 等後，散戶力拱小型股的交易熱潮正逐漸蔓延至金屬市場，白銀周一大漲 8%，德國商業銀行大宗商品研究主管 Eugen Weinberg 表示，這股熱潮可能會持續一段時間，白金、鈀金等其他金屬將成下一個目標。

周一白銀期貨上漲 8% 至每盎司 29.06 美元，盤中一度上漲 11% 至每盎司 30.35 美元，是 2013 年 2 月中旬以來最高水準，且寫下 2013 年以來白銀在紐約商品交易所 (NYMEX) 最大單日漲幅。

Weinberg 表示，鑑於白銀的現貨供應和市場需求之間的狀況，這波漲勢可能「會引起一些現貨短缺」。

Weinberg 接著說，白金、鈀等其他較小的貴金屬已經成為下一個目標，因為這些金屬更易於持有，更容易透過 ETF 購買。

Weinberg 表示，相對於散戶湧入不看好的小型股與市場規模較小的白銀引起大規模波動，黃金等較大市場的影響勢必會較小，但也不排除成為他們的標的。

但 Weinberg 也警告，目前系統流動性過剩，美國聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 提供的大量流動性將繼續推升某些資產價格，此現象不僅可能在白銀市場中製造泡沫，未來大宗商品和其他資產可能也會出現泡沫。

Reddit 散戶大軍上周便已進入白銀市場，iShares 白銀 ETF 上周上漲 6%，周一續漲 8.1%。

此外，白銀礦業股 Coeur Mining (CDE-US) 與泛美銀礦周一再度出現雙位數漲幅，分別上漲 23.1% 和 12.1%。