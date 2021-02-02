【Wen姐筆記】外資助防萬5 多頭再拚回月線？保5搶6看天龍地虎

外資終結連 6 賣，昨日轉為買超 145 億元，台股多頭終於在 15000 點關前踩煞車，大盤昨日反彈，以 15410.09 點作收，成交值縮至 2776 億元。美股昨夜也展開反彈，台積電 ADR 更成為費半指數領頭羊，台股多頭今天可望續拚搶回月線? 台股「保 5 搶 6」大作戰，除了台積電、聯發科等天龍隊，面板雙雄「地虎隊」也將扮演人氣指標! 關鍵點位為 15458、15520 與 15588 點。

多頭昨天「保 2 搶 3」成功，今天如要延續反彈氣勢，15400 點務必站穩，15400 點兩端哨站為 15422 與 15386 點，而 15458 點收復，本波回檔修正才有機會告一段落! 不過多方要搶回月線，「保 5 搶 6」仍是硬仗， 15500 點兩端哨站為 15486 與 15520 點。多方要搶回月線，重要觀察位置為 15555 點，最好能夠連 15600 點與 15653 點都收復，15600 點兩端哨站為 15623 與 15588 點，多方才能完全化解這波回檔走勢，搶回控盤權。當然如能再收復 15700 點城池，兩端哨站為 15678 與 15723 點。多頭將可繼續北上!

但如 15386 點都未能守穩，則反彈有偏弱疑慮，需提防回測 15348 與 15300 點關卡，15300 點兩端哨站為 15319 與 15282 點，如再棄守需提防回測 15257 與 15200 點，15200 點兩端哨站為 15182 與 15222 點，如再棄守還是得面臨 15000 點保衛戰!

連續 2 天融資大減，加上外資終於開始轉為買超，對於本周農曆年前封關周行情有利! 不過關鍵仍在於月線攻防，多頭不能僅是路過打卡，必須守穩站上才算有效! 還有明後二天，仍可能會出現農曆春節長假前的最後調節賣壓，建議持股汰弱留強為上策! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

