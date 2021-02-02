貨櫃吃緊訂單遞延出貨 豪展1月營收4.05億元創新高

醫材廠豪展 (4735-TW) 今 (2) 日公布 1 月營收，由於去年貨櫃吃緊、部分訂單遞延出貨，單月營收首度突破 4 億元大關，攀升至 4.05 億元，月增 19.98%、年增 287.34%，創新高。法人看好，歐美疫情嚴峻，額 / 耳溫槍需求還看不出趨緩現象，本季營收不受農曆年影響，將維持 10 億元水準。

豪展表示，由於去年底貨櫃航運供給吃緊，部分訂單遞延至本月出貨，加上既有訂單持續出貨下，帶動本月營收創新高；儘管 2 月遇上農曆春節，但為滿足海外客戶訂單需求，中國廠區產線全開、加緊趕工生產。

法人估，去年訂單幾乎出貨完畢，預估 2、3 月營收約維持 3 億元水準，本季營收上看 10 億元，創同期新高，加上豪展訂單能見度約看至年中，第 2 季營運有望維持高檔。

豪展受惠醫材廠同業調整銷售策略，部分客戶將產品模具轉移至豪展生產，除今年營收貢獻有望成倍數成長外，為持續鞏固新客戶，未來訂單將擴散到血壓計等其他產品。

豪展規劃，因應海外地區醫院、商辦大樓等公共場所，對熱影像量測器需求大，目前已與客戶洽談相關產品代工訂單，但因產品單價較高、超過萬元，估最快下半年才有望開始貢獻營收。