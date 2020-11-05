〈豪展股臨會〉訂單能見度看至明年中 轉單效應加持營運維持高檔

醫材廠豪展 (4735-TW) 今 (5) 日舉行股臨會，展望後市，董事長莊明輝表示，疫情尚未控制下，額溫槍需求動能延續，除既有客戶擴大下單力道，加上接獲同業新客戶訂單，訂單能見度已看至明年上半年，營運將可維持高檔。

莊明輝指出，由於醫材廠同業調整產品銷售策略，部分客戶將產品模具轉移至豪展進行生產，今年下半年迎接轉單，且明年下單力道更強；法人看好，今年下半年轉單貢獻營收約 3 億元，明年將倍數成長。

總經理紀強補充，今年接獲的新客戶，雖然對體溫測量產品需求較大，但若持續鞏固新客戶，未來訂單將擴散到血壓計等其他產品，有助豪展營運。

產能方面，豪展為消化手中訂單已增加台北廠、吳江廠產能，其中台北廠產線從 2 條增至 6 條、吳江廠從 9 條擴至 18 條，總產能提升 1 倍以上，且目前產能達到滿載。

整體來看，豪展在產能擴充、訂單充足下，本季營收有望優於第 3 季，另外，明年第 1 季單月營收有望維持 3 億元高檔，但因遇上農曆春年，營運趨於保守。

豪展 10 月營收 3.49 億元，月增 10%、年增 160.8%；前 10 月營收 18.97 億元，年增 82.9%；第 3 季稅後純益 2.26 億元，季增 189.74%、年增 380.85%，每股純益 6.2 元，單季賺贏去年全年；前 3 季稅後純益 3.33 億元，年增 229.7%，每股純益 9.49 元。