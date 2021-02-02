秋冬疫情增溫 企業信用快速向B-靠攏 小心授信地雷拉警報

雖然台灣 2020 年全年累計退票金額僅 436.84 億元，創 1989 年以來的 32 年新低、也是史上次低紀錄，不過 CRIF 中華徵信所提醒，千萬不要因為退票金額大幅下降鬆懈對企業的放款和授信作業，隨著秋冬疫情升溫，信用尚可的企業正快速向 B - 等級靠攏，要嚴防企業信用再拉警報。

從 2019 年下半年以來所接受委託受評的台灣企業信用等級趨勢變化來看，CRIF 中華徵信所指出，台灣企業自 2019 年下半年起，企業信用等級受到美中貿易戰加劇影響開始呈現趨弱，尤其是 2020 年受到新冠肺炎疫情衝擊，台灣企業的信用等級下降比率一度急遽惡化，並在 2020 年 5 月受評企業信用等級下降比率高達 4.69%，與前一年同期的下降比率 0.81% 相比，年成長了近 5 倍之多，相當於該月每 100 家企業中就有 5 家企業信用等級被調降，達到企業信用惡化高峰。

CRIF 中華徵信所進一步表示，儘管 2020 年 6 月受評企業信用等級下降比率出現止跌回升，但是比起疫情前平均每月企業信用等級下降比率低於 1%，目前的企業信用級下降比率仍相對偏高，顯示回穩只是暫時阻止了企業信用的惡化趨勢，但是並未能解除企業信用等級的風險警訊。

特別是自入冬以來全球疫情進入另一波高峰期，包括台灣在內的許多國家重啟封鎖邊境的措施，對於經濟活動會有一定程度的影響，也要嚴防企業營運波動再度影響企業信用等級下降。

CRIF 中華徵信所分析，所有受評企業的信用等級下降比率由 2019 年 12 月的 1.15%，逐月快速上升到 2020 年 5 月的 4.69%，疫情對企業營運惡化的影響程度，完全反映在企業信用等級的下降比率，因此雖然這是一項落後指標，但若今年疫情持續擴散，這項指標就對企業信用具有很高的參考價值。

尤其要特別要注意的是，2020 年 11 月及 12 月受評企業的信用等級下降比率雖然下滑到 2.83% 及 2.84%，但是很明顯的，12 月的下降比率比 11 月微升，顯示疫情緊繃影響再起，加上又正好進入第 1 季的工業淡季，推估今年 1 月份的企業信用等級下降比率將再度上升至 2.89%。

CRIF 中華徵信所認為，因為疫情持續嚴峻，如果國際主要經濟國家鎖國的措施不解除，2 月的企業信用等級下降比率攀升到 3% 以上的機率預期將會大增。

CRIF 中華徵信所並提醒，台灣企業信用等級的分佈上，屬於信用普通資產有限的 B - 等級企業的占比，由 2020 年 8 月的 25.70% 逐月上升到 12 月的 31.97%，這個占比是近 15 個月以來的新高。

相反的，代表企業信用尚可的 B 等級企業占比卻由 2020 年 6 月的 68.27% 下降到 12 月的 62.63%，占比大幅下滑了 5.64 個百分點，顯示信用尚可的企業正快速向 B - 等級靠攏，這正是一個企業信用緊縮的警訊。

至於最要留意企業信用變化的產業，CRIF 中華徵信所表示，首要觀察進出口貿易業。因為 2020 年 1 月以來至 2020 年 12 月，進出口貿易業均高掛企業信用等級下降比率的榜首，主因台灣中小貿易商居多所致。

仔細觀察進出口貿易業占所有受評企業的企業等級下降比率的占比由 1 月的 19%，一路上升到 6 月的 44.35%，雖然在 8 月份下滑至 24.66%；但接著信用下降比率又開始走升，隨著全球疫情在冬天捲重來，12 月又回升到 40% 的高峰區，顯示 2020 年以來進出口貿易業的企業信用品質表現不理想。

其次，在 2020 年 9 月以來企業信用等級下降比率曾超過 5% 的產業還包括其他電子零組件業 (9 月、10 月、12 月)，建築投資業、航運業、金屬加工機業、通用機械設備業、電線電纜業 (11 月)，電腦週邊設備業 (12 月)。

