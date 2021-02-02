澳央行將利率維持在0.1%不變 擴大購債規模1000億澳元

根據最新的數據顯示，澳洲央行在周二 (2 日) 宣布將基準利率維持在目前水平，符合市場預期，並表示將擴大購債規模，以提振該國通膨與就業，促使經濟復甦。

澳洲央行聲明中表示，將維持基準現金利率與 3 年期政府公債殖利率維持在 0.1%，同時也重申在實質通膨率達到目標區間的 2% 至 3% 前，不會調升利率。

此外，該行也表示將擴大購債規模 1000 億澳元 (約 764 億美元)。相關決議也使得洲 10 年期公債殖利率一度回落至 1.113%。早前曾一度觸及 1.19%，創 10 個月來新高。

澳洲央行行長 Philip Lowe 表示，受惠於疫苗的進展，近幾個月來全球經濟的前景有所改善。儘管前方的道路可能仍然崎嶇不平，但與幾個月前相比，持續復甦的前景更佳。

然而他也表示，復甦仍然取決於疫情發展狀況以及重要財政和貨幣政策支持。目前澳洲通貨膨脹率仍然很低，低於央行目標。Lowe 曾表明，至少在 3 年內不會提高現金利率，在實際通膨達到目標前不會加息，並準備好在必要時採取更多行動。

澳洲央行也預估，在 2021 年和 2022 年，澳洲國內生產總值 (GDP) 均成長 3.5%，低於去年底時預估的 5% 和 4%。同時該行也預估今年失業率約為 6%，並將在明年降至 5.5%。

Lowe 表示：「解決高失業率問題是目前的國家要務。隨著經濟進一步復甦，將考慮額外的貨幣寬鬆政策以支持就業。」他也表示：「有鑑於經濟前景和高失業率的前景，在一段時間內仍將需要財政和貨幣政策的支持。」