夏普攜手鴻海推Local 5G 導入成本約1/5

根據《日本經濟新聞》1 日 (週一) 報導，鴻海 (2317-TW) 轉投資的日本夏普 (6753-JP) 計畫於 2021 年度內，推出在工廠及大樓等特定範圍使用的「Local 5G」服務。

夏普與鴻海將攜手研發小規模用的通訊設備，要將目前動輒數千萬至上億日圓的花費，壓低到 1/5 水準。希望藉著初期成本的降低，來提升 Local 5G 的普及率。

夏普計畫推出的是包含基地台、用戶端設備以及核心網路等一系列的 Local 5G 服務。該公司也提供設備維護及管理。

夏普與生產小規模用基地台的鴻海合作，將共同研發可供數十至數百台裝置連線的通訊設備。

目前的現有設備，多以提供數萬台以上裝置連線為前提來作設計，價格高昂。夏普的 Local 5G 則是中小規模取向，希望將設備的導入成本控制在 1 ~ 2 千萬日圓水準。

夏普在日本千葉縣及廣島縣的兩個據點，將於 2 月 3 日開設實驗用的設施。客群則鎖定工廠、農場、工地等，打算迎合顧客需求來擴展業務。

Local 5G 具備高速度、低延遲、多連結等特徵。夏普以低價格的小規模服務來做為武器，要在 5G 市場闖出一片天。