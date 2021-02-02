夏普白山工廠展開運作 將整合面板生產

根據《日本經濟新聞》報導，鴻海 (2317-TW) 轉投資的日本夏普 (6753-JP) 在 1 日 (週一) 宣布，該公司從經營重建中的日本中小型面板廠 JDI(6740-JP) 手中取得的白山工廠 (日本石川縣白山市)，目前已經重啟運作。

夏普與美國蘋果公司 (AAPL-US) 在 2020 年 10 月的時候，以大約 700 億日圓取得 JDI 的白山工廠。夏普取得白山工廠的土地及廠房，代價是接下 JDI 積欠美國蘋果公司 (AAPL-US) 的部分工廠建造費用債務，金額約 3.9 億美元。

夏普在取得白山工廠後，為展開生產作業派遣員工進駐，在這段時間內持續準備。據傳夏普計畫利用該工廠來整合液晶面板生產，並從蘋果租回生產設備。

白山工廠還由 JDI 掌管時，由於供應給蘋果 iPhone 的 LCD 面板業績低迷，自 2019 年 7 月起就實施部分停工。JDI 為了改善公司財務，著手處分多餘設備。

當年 JDI 為脫手白山工廠，就不斷與蘋果及夏普接觸。知情人士透露，該工廠原本計畫在 2020 年 3 月底前賣出，但由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，與夏普之間的談判出現延宕。後來在 2020 年 10 月，JDI 終於把白山工廠的生產設備賣給蘋果，土地及廠房則是賣給夏普。