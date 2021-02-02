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ARK每日追蹤：大買Nvidia 9萬股、加倉洛克希德馬丁

鉅亨網新聞中心
(圖片：AFP)
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ARK每日追蹤NvidiaCathie Wood洛克希德馬丁台積電

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 2 月 1 日之個股進出明細。

買進 賣出
CDXS PACB
RPTX REGN
FATE SQ
PCAR PYPL
TER TSM
BEAM SPLK
NVDA Z
LMT SPCE
BEKE NNDM
DKNG FLIR
  AVAV
  IRDM
  MTLS
  BYDDY
  API
  ROKU
  FSLY

近 45 個交易日以來，ARK 系列基金對 Nvidia (NVDA-US) 的持倉水位是穩步走高，頗看好 Nvidia 在 5G 助攻下的 AI 場景應用。

另外，近 45 個交易日以來，ARK 系列基金對洛克希德馬丁 (LMT-US) 倉位也是快速增加。

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