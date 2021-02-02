ARK每日追蹤：大買Nvidia 9萬股、加倉洛克希德馬丁
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華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 2 月 1 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|CDXS
|PACB
|RPTX
|REGN
|FATE
|SQ
|PCAR
|PYPL
|TER
|TSM
|BEAM
|SPLK
|NVDA
|Z
|LMT
|SPCE
|BEKE
|NNDM
|DKNG
|FLIR
|AVAV
|IRDM
|MTLS
|BYDDY
|API
|ROKU
|FSLY
近 45 個交易日以來，ARK 系列基金對 Nvidia (NVDA-US) 的持倉水位是穩步走高，頗看好 Nvidia 在 5G 助攻下的 AI 場景應用。
另外，近 45 個交易日以來，ARK 系列基金對洛克希德馬丁 (LMT-US) 倉位也是快速增加。