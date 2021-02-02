台股大漲349點收復月線 外資再回補92億元 三大法人買超97.98億元

台積電今 (2) 日持續強彈，帶動半導體護國群山全面噴出，包括聯發科、聯電及雙 D 族群等，買氣強強滾，推升大盤一度勁揚逾 400 點，金融、傳產同樣百花齊放，加權指數終場上漲 349 點，收 15760 點，一舉收復 5 日線、10 日線與月線三道關卡，三大法人合計買超 97.98 億元。

本周進入農曆年封關倒數，加權指數今日成交值回升至 3000 億元之上，觀察籌碼面，外資昨日回補 145 億元後，今天再加碼買超 92.94 億元；投信轉為買超 7.85 億元；自營商則賣超 2.81 億元。三大法人合計買超 97.98 億元。

台積電延續昨日漲勢，一度大漲逾 4%，最高來到 638 元，終場收 632 元，站穩所有均線之上，市值攀升至 16.38 兆元。權值股買氣熱絡，鴻海、大立光、聯電勁揚 2-3%；傳產、金融族群也都是多頭聚焦的標的，包括台塑四寶、貨櫃三雄、中鋼、台泥、元大金、富邦金、合庫金、國泰金等。

聯發科今天推出全新 5G 數據晶片 M80，支援毫米波和 Sub-6GHz 雙 5G 頻段，在買盤大舉湧入下，盤中衝上 952 元歷史新高，終場漲 2.8%，收 931 元。整體 IC 設計股交投暢旺，力旺、凱鈺亮燈漲停，聯詠、瑞昱、義隆、創意、立積等也有 2-5% 的漲幅。

鴻海 MIH 聯盟持續壯大，本周再度公布新名單，正極材料業者美琪瑪、康普入列，「電池國家隊」儼然成形，兩檔股價受到激勵，終場大漲超過 3%；東元昨天也宣布加入 MIH，支持平台的商用車解決方案，今日股價大漲近 7%；鴻家軍同步受到買盤青睞，包括乙盛 - KY、廣宇、正達，漲勢均不俗。