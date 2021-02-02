〈台股盤後〉半導體「積」情再現 大漲349點收15760點 日K連2紅

台股今 (2) 日再度股匯雙漲，大盤在台積電與半導體領漲下，運輸、電子、紡織與金融同步走揚，指數終場大漲 349.96 點、以 15760.05 點作收，成交量 3067.34 億元。

農曆春節前封關倒數，在資金行情簇擁下，權值三王股價同步走揚，激勵台股日 K 連續 2 天收紅，其中左右盤勢的台積電重啟漲勢，盤中股價大漲衝上 638 元高點，終場上漲 3.4 %，收在 632 元。

半導體族群今天再度躍居盤勢重心，指標個股聯電上漲逾 3.5%，股價收在 52.6 元，晶心科攻上漲停關門，終場股價收在 426.5 元站上歷史新高，京鼎、華泰、立積、聯詠等個股也有 3~5% 漲幅。

運輸族群中，航運雙雄長榮、陽明在資金買盤追捧下推升股價翻紅，陽明尾盤在買單敲進下，股價直攻漲停關門收在 20.95 元，長榮終場也大漲近 9%，萬海、四維航股價也有 3~5% 漲幅。

汽車概念股多頭氣勢未歇，車王電盤中直奔漲停關門，終場收在 65.5 元，股價站上歷史新高，英利 - KY、怡利電、三陽工、和大、倉佑、廣華 - KY 等股價也在買單敲進下，激勵股價走揚。

法人指出，台股距離封關還有 3 個交易日，在資金行情挹注與半導體領漲下，引領盤勢重新收復短期均線，內外資持續買超下，外資抱股過年機率不低，鼠年有望收紅封關。