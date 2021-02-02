北富銀系統緩慢已恢復正常 受影響客戶將提供免手續費補償

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行上週五 (1/29) 及昨 (2/1) 傳出部分民眾匯款遇到當機問題，對此，北富銀今天表示，此次為資料庫系統問題，與去年的核心系統更新無關，且所有狀況已在昨天恢復正常運作；對於 1 月 29 日臨櫃跨行匯款未當天完成的 380 名客戶，會額外提供免手續費優惠補償。

北富銀今天發布新聞稿表示，1 月 29 日下午與 2 月 1 日上午，因為內部資料庫系統發生部分問題，造成分行前端交易執行速度緩慢，導致部分客戶等候時間過長，強調本事件為 2016 年啟用的資料庫原廠系統發生問題，跟去年上線的新核心系統 BANCS 無關。

北富銀解釋，在資訊團隊與 Oracle 原廠工程師努力下，發現原廠資料庫系統中一項自動最佳化功能（Optimizier_Adaptive_Features，OAF）發生異常，造成資料庫主機 CPU 耗用升高，導致分行櫃台交易速度緩慢。並強調該行核心系統、周邊系統、網銀系統、行銀系統、ATM 及信用卡系統都沒有出現問題。

北富銀指出，經過資料庫原廠工程師團隊積極處理後，調整系統最佳化路徑選擇方式，進行相關設定後，在 2 月 1 日上午 11 時 30 分恢復正常運作，昨天下午到今天的臨櫃運作都正常。

對於 1 月 29 日臨櫃跨行匯款未在當天完成的 380 名客戶，北富銀將提供交易手續費免除優惠，並對受此次事件影響而致臨櫃等待過長的所有客戶致贈薄禮以表歉意。