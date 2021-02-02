趕在日本教育政策結束前 宏碁再推新Chromebook攻商機

宏碁 (2353-TW) 看好日本教育筆電市場商機，並支持日本「GIGA School」教育政策，計畫在今年首季政策結束前，再備妥 5 萬台 Chromebook，搶攻教育市場商機。

宏碁表示，隨著疫情爆發，去年就開始積極協助各國企業符合居家工作、學校遠距學習需求，但多數學校終端設備供應不足，學生無法使用 ICT 產品上課，因此，去年起就擴大 Chromebook 筆電供給。

宏碁進一步指出，今年也計畫在日本擴大導入 Chromebook，首季將備妥至少 5 萬台 Acer Chromebook Spin 511，並強化與聯發科 (2354-TW) 合作推出的 Chromebook Spin 311，以支持日本政府「GIGA School」理念。

宏碁也持續看好遠距商機將延續至可預見未來，預期今年上半年筆電仍將供不應求，同時因應近期零組件缺料狀況，將積極備料，力拚今年筆電出貨逐月提升。

日本「GIGA School」政策是日本預計在 2020 年度加速筆電在日本中小學滲透率，增加電子學習裝置配置，政府每台電腦將補助地方政府 4.5 萬日圓，多數學校採購單價較低的 Chromebook，也預計今年首季完成「GIGA School」政策。

日本電子資訊技術產業協會 (JEIT) 日前也公布最新數據，受惠「GIGA School」政策，日本去年筆電出貨量達 894.5 萬台、年增 25%，創下歷史新高。