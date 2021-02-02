〈金融業徵才〉富邦金暨子公司共招募逾6800人 廣徵六大類人才

因應數位轉型浪潮，以及培育各專業領域人才需求，富邦金控 (2881-TW) 今 (2) 日宣布，啟動 2021 年聯合徵才計畫，今年金控暨各子公司合計招募需求逾 6800 人，並將擇優錄取 MA ，其中將涵蓋六大領域人才。

富邦金指出，此次徵才中，將錄取 50~60 位儲備幹部 (MA)，MA 並首次開放招募 20 個組別創新高，其中包括數據分析、數位行銷、金融科技、風險控管、財富管理、投資管理等專業人才，即日起至 3 月底開放履歷收件。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控每股稅後純益已經連續 12 年蟬聯國內金控第一，擁有最完整多元的金融產品與服務，經營績效耀眼，位居市場領導地位，並持續以打造幸福企業為重要目標。

韓蔚廷指出，富邦金控暨各子公司今年均大舉招募數據分析、數位行銷、金融科技等 MA 職缺，培育 Fintech 相關人才。富邦金控也持續拓展海外版圖，往年最熱門的 MA 招募組別金控投資管理總處「投資管理組」，規劃其職涯培訓除了在國內學習投資專業領域之外，未來更有機會至韓國發展，因此歡迎具備流利韓文溝通能力的優秀人才踴躍應徵，共同參與亞洲區域金融發展。

子公司部分，富邦證券持續儲備金融商品、財富管理、經營管理等領域人才，「金融商品組」MA 今年特別聚焦於培育掌握各項商品業務的全方位人才。台北富邦銀行 MA 今年首度招募「客群經營組」和「產品設計組」，「客群經營組」MA 以業務拓展及客戶關係經營為主要發展方向，並有機會外派至海外子行 / 分行；「產品設計組」MA 係以產品創新設計為主要發展方向，包含參與各項金融商品的規劃與設計。

韓蔚廷指出，富邦金控暨各子公司今年徵才對象包含：資訊科技、經營企劃、財富管理、業務發展、風險精算、商品設計、核保理賠等多元領域專業人才；並擴大提供大專院校學生暑期及學期間實習機會。

富邦金控 2021 年 MA 招募甄選自即日起於富邦人才招募網正式公告，今年持續開放大學學歷的年輕潛力人才參與富邦 MA 甄選；共規劃 20 組別，包括：富邦金控（數據分析組、數位行銷組、經營管理組、投資管理組）；富邦人壽（數位行銷組、金融科技組）；台北富邦銀行（客群經營組、金融市場組、產品設計組、數位金融組、風險管理組）；富邦產險（金融科技組、經營管理組）；富邦證券（數據分析組、數位行銷組、金融商品組、財富管理組、經營管理組）、富邦投信 (基金投資組）；富邦華一銀行 (上海)（金融科技組）。

富邦金強調，富邦 MA 計畫除提供遠優於一般行業新鮮人的平均起薪，各組別更依據其產業及職務特性，規劃全方位培訓藍圖，藉此強化金融專業知識，並提供銀行、證券、保險等跨領域的整合性資源。