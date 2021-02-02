接軌國際 車道偏離警示系統成標配2025年上路

先進駕駛輔助系統 (ADAS) 發展多年，為了接軌國際，交通部今 (2) 日公告修正「車輛安全檢測基準」生效，自 2025 年起，ADAS 中的車道偏離警示系統 (LDWS) 應提供偵測駕駛者手握轉向控制裝置的機能，也就是說，駕駛手離開方向盤 15 秒、30 秒後，會出現警示圖像訊號、聲音警告，未來將成汽車標配。

汽車產業發展邁向智能化，近來車用晶片缺貨也成為全球焦點，台廠主要著力在發展 ADAS 子系統相關產品，為了有效降低交通事故發生率，各國陸續強制汽車廠導入 ADAS 相關系統產品，台灣政府方面，2016 年已要求裝設胎壓監測系統 (TPMS)，車輛穩定系統 (ESC) 也在 2018 年強制成為標配。

至於車道偏離警示系統，當感測元件偵測到車輛偏離車道時，若駕駛者精神不濟或疏忽而未打下方向燈，系統會發出警示訊號提醒。為了讓業者有充分的時間準備，LDWS 強制安裝新制將於 2025 年 1 月 1 日上路。

交通部修正「車輛安全檢測基準」第 47 點之 1、第 47 點之 2，即日生效。根據新的檢測規定，若駕駛者手未握轉向控制裝置 15 秒，應提供光學警告訊號，除了圖像資訊外，可附有額外解釋文字或警告符號。

若駕駛手未握轉向控制裝置時間達 30 秒，則應至少提供紅色的雙手或轉向控制裝置圖像資訊，以及聲音警告訊號，直到駕駛者手握轉向控制裝置，或系統被手動或自動解除。