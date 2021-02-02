宏達電投資XR人才 攜新北高工建置VIVE培訓中心

宏達電 (2498-TW) 今 (2) 日表示，與新北市立新北高級工業職業學校合作建置 VIVE 培訓中心，雙方共同加入新北創新教育加速器計畫，展開 XR 核心技術向下扎根，持續投資台灣 XR 人才。

宏達電表示，5G 時代讓 AR/VR 能做更多事物，全球虛擬實境產業快速發展，加上疫情加速催生數位轉型與商業模式轉變，整體市場需要大量 XR 人才及內容產製。

宏達電日前與國立東華大學合作打造東台灣首間 VR 人才培育中心，發展高教深耕計畫，落實專業人才培育，此次與新北高工合作，包括建置 XR 專業學習場域、成立新北市資訊競賽人才培訓基地、跨領域業師產學合作，以及結合社區資源舉辦國中職業試探課程等，讓學生從基礎教育即開啟對虛擬實境的認識。

HTC 台灣區總經理陳柏諭表示，新北高工資訊科 VIVE 培訓中心，結合完整軟硬體設備及跨領域整合 XR 創作人才課程，技職學生可藉由實作及階段性程式設計課程，邁向 XR 專業設計人才。

新北高工校長林恭煌指出，新北高工在 XR 課程安排上，除教導學生虛擬實境遊戲設計技術，學生也能透過 3D 虛擬實境技術，開發介紹新北市在地特色內容，其中，課程將結合科大、業界及本校師資，第一年期程學習 XR 核心技術、第二年期程結合專題製作。