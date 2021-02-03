疫苗傳捷報！AZ兩劑拉長間隔保護力增、俄國Sputnik效力逾91%

新冠疫苗臨床實驗有最新進展，研究顯示，英國阿斯特捷利康 (AstraZeneca，AZ) 和牛津大學開發的疫苗，兩劑若間隔三個月施打的效力達到 82.4%，支持了英國延長施打間隔的爭議決策。此外，經同僚審查的研究顯示，俄羅斯 Sputnik V 疫苗保護效力達到 91.6%，不比歐美疫苗遜色。

根據牛津大學對臨床數據的最新分析，阿斯特捷利康的兩劑疫苗若間隔拉長到三個月才施打，保護力達 82%，從間隔不到六周的 55% 大幅提高。兩劑都施打完畢後，保護力達 76%，第一劑打完的 22 天能有免疫力。

分析還顯示，此疫苗或許也能大幅降低病毒傳染機率，施打完第一劑之後，病毒傳染力下降 67%。

先前的期中分析顯示，阿斯特捷利康疫苗的平均效力約為 70%，低於輝瑞和 Moderna 高於 90% 的水準。根據當時的研究，如果先施打完整一劑、一個月後施打另一劑，保護力為 62%；但如果先施打半劑、一個月後施打完整一劑，保護力高達 90%。

英國在去年 12 月批准使用這款疫苗，但為了減緩疫苗供應不足的問題，把兩劑施打時間從 4 到 12 周大幅延長為三個月。阿斯特捷利康的主管之前曾說，比起其他疫苗建議的間隔 4 到 12 周，拉長間隔有助提高保護力。

Sputnik V 效力媲美歐美疫苗

另一方面，刺胳針 (Lancet) 醫學期刊刊登、經同僚審查的研究顯示，俄羅斯 Sputnik V 疫苗的保護力達到 91.6%，解緩外界對該疫苗透明度的疑慮，並支持莫斯科當局去年 8 月火速批准接種此疫苗的計畫。

第三期臨床試驗的研究結果顯示，18 歲以上受試者施打兩劑疫苗 (間隔 21 天) 可擁有高保護效力，耐受性也良好。

隨著 COVID-19 疫情延燒、更多地方發現變種病毒，疫苗保護效力受到高渡關注。從法國、瑞典到荷蘭都發現更多英國變種病毒的病例。荷蘭宣布延長封鎖到 3 月，蘇格蘭實施邊境管制，禁止外國旅客來訪。

英國正在調查某些病例出現的新基因變化，這種變化可能降低疫苗效力。Moderna 早期研究顯示，雖然疫苗對突變病毒的免疫反應可能無法像原本的強效或維持較長時間，仍可有效對抗這類變種。