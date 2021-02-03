逾半數企業看好今年GDP成長 擔心兩大隱憂衝擊

根據資誠今 (3) 日發布的《2021 臺灣企業領袖調查報告：重新啟動》調查，儘管疫情不確定性尚未消除，但仍有超過半數的台灣企業領袖看好未來一年全球經濟成長率，3 成以上的台灣企業更對未來三年營收成長極具信心，但受訪企業也坦言，「傳染病」和「匯率動盪」成為經營首要威脅。

調查指出，56% 的台灣企業領袖看好未來一年全球經濟成長率有望成長，比重創下 2012 年調查以來新高紀錄。以產業別來看，金融服務業（80%）、工業製造與汽車產業（61%）對未來一年全球經濟復甦最具信心，至於能源與公共資源產業則對未來一年全球景氣相對保守，僅 35% 看好全球經濟成長率將提升，高達 40% 受訪企業則認為未來一年景氣很可能持續衰退。

調查發現，21% 台灣企業領袖對未來一年自身營收抱有高度信心，進一步看對於未來三年營收成長的信心程度變化，其比重更從前一年的 25% 上升至 32%。以個別產業來看，工業製造與汽車產業對於中短期營收成長最樂觀，有 31% 對未來一年營收成長極具信心；能源與公共資源產業未來看法較為保守，僅 15% 受訪者對於未來一年營收成長樂觀以待。

雖然對未來前景抱持樂觀態度，但受訪企業領袖也認為，目前市場所面臨前五大威脅分別為「傳染病與其他健康危機」（38%）、「匯率動盪」（38%）、「貿易衝突」（31%）、「地緣政治的不確定性」（30%）、「政策不確定性」（24%）。

資誠表示，「傳染病和其他健康危機」是本次調查新增選項，去年受新冠肺炎疫情衝擊，重挫全球經濟與大幅顛覆產業規則下，使得傳染病被企業老闆們列為首要威脅。

此外，去年新台幣大幅升值，讓出口業面臨極大的匯損壓力，因此對於「匯率動盪」的擔憂的比重從去年的 26% 大幅增至 38%。

資誠表示，外匯風險一直是台灣企業的重要課題，對於匯率波動及相關風險的掌握、如何建立適當的外幣避險管理機制，是台灣企業在未來必須嚴肅面對課題。