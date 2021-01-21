金牛年市場怎麼走？ 花旗：錢多、四少、離家近

隨著疫苗研發有新進展，2021 年經濟可望朝復甦道路邁進，花旗集團今年上調經濟成長率預測，預估全年經濟成長率可望從去年的 - 4.0% 彈升至 5.1%，投資主軸仍是股優於債，建議可遵循「錢多、四少、離家近」訣竅。

「錢多」的部分，花旗 (台灣) 銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，聯準會到 2022 年前都不會升息，全球央行持續維持寬鬆貨幣政策，累計全球央行將釋出超過 7 兆美元資金，換言之，這波資金狂潮將持續一段時間，並進一步提供經濟復甦強勁支撐。

「 四少」則是指「市場波動不會少」 、「股市配置不變少」 、「債券過多要減少」，以及「資產配置不能少」。曾慶瑞表示，在資金盛宴支撐下，全球股市展開一波大反彈，法人及散戶持續湧入股市，投資人害怕錯失投資良機的預期心理下，追漲殺跌，短線市場波動可望增加。

曾慶瑞也提醒，地緣政治風險也是牽動市場震盪的關鍵，美國大選民主黨獲勝，雖然眾議院過半，但參議院兩黨各佔 50 席次，預料未來推動重大法案，仍將面臨阻力。

此外，新型變種病毒的出現，造成部分國家再度實施經濟封鎖，以及英國脫歐後與主要經濟體簽訂自由貿易協定 (FTAs) 等，將對地緣政治的風險增添變數。

至於離家近部分，則是指居家辦公帶動數位科技及宅經濟大躍進，曾慶瑞說，疫情改變工作及消費型態，遠距工作更帶動電子產品需求上升，加上 5G、高效能運算、AI、物聯網等新興科技應用，預料數位科技及電子商務的創新趨勢，將持續蓬勃發展。