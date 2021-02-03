〈焦點股〉外資點名打進蘋果VR裝置供應鏈 4檔股價齊揚

隨著全球擴增實境商機發酵，蘋果 VR 頭戴裝置 (Apple headset) 可望在明年首季亮相，美系外資看好七家台廠將入列供應鏈，除了大立光供應鏡頭外，玉晶光、今國光、揚明光也被點名，利多消息吸引買盤進駐，激勵揚明光亮燈漲停，上市光電類股指數盤中勁揚逾 3%，為盤面上最搶眼族群。

根據外資報告指出，蘋果頭戴裝置重點將配備 6 顆鏡頭、1 個 LiDAR 感測器 (ToF)，鎖定提升 VR/AR 等遊戲體驗。台系供應鏈中，台積電 (2330-TW) 將代工處理器、大立光 (3008-TW) 與今國光 (6209-TW) 供應相機鏡頭、VR 鏡頭訂單則是由玉晶光 (3406-TW) 及揚明光 (3504-TW) 接下、和碩 (4938-TW) 負責組裝，GIS-KY 業成 (6456-TW) 負責 OLED 面板貼合。

大立光股價連日彈升，今日盤中漲逾 2%，站穩 3000 元之上。大立光即將在周五公布 1 月營收，去年 12 月營收為 49.11 億元，跌破 50 億元，第一季進入傳統淡季後，客戶 1 月拉貨動能仍低於 12 月，2 月又因工作天數較少，營收恐續下滑，首季整體展望保守看待。

光電類股今日人氣爆棚，揚明光股價亮燈漲停，達 59.6 元，為近一月以來的高點；光學二哥玉晶光盤中也大漲逾 5%，最高衝上 526 元；偏光板廠明基材、太陽能模組廠元晶連袂攻上漲停價，來到 33、34.35 元；面板雙虎也持續獲買盤青睞，友達盤中漲逾 6%，一度達 17.55 元，群創也有 4% 的漲幅。

市場買盤積極追捧下，上市光電類股指出盤中強漲逾 3%，上櫃光電類股指數也漲逾 1%。