華興搶攻UVC LED抑菌市場 取得昕諾飛大型商用產品代理權

LED 廠華興 (6164-TW) 今 (3) 日宣布攜手台灣昕諾飛(原名：飛利浦照明)，推出瞄準大型商用空間使用的 UVC LED 抑菌、消毒產品，取得昕諾飛相關產品在台代理權，營運動能看增。

華興與台灣昕諾飛合作，推出專為大型商用空間使用的 UVC LED 益菌滅活設備，適用於銀行、金融機構、超市超商、餐廳和零售業、大眾運輸工具、辦公室及學校等人多聚集場所。

UVC 紫外線可以有效對抗病毒、細菌、黴菌及塵蟎，華興指出，此次雙方合作產品包括企業用可全時運作的壁掛式，及吸頂式 UVC 紫外線抑菌燈具、UVC 消毒櫃，還有首次引進台灣的可移動式 UVC 人形抑菌、滅活設備等。

華興表示，就昕諾飛釋出的出貨量預估，對今年營收動能挹注樂觀看待，目前已開始接受客戶預訂，已有部分客戶下單，將陸續出貨。

華興為國內低溫照明第一大廠，近年來致力於光學及照明產品與燈具應用，除持續佈局既有的低溫照明、LED 元件與模組等市場外，也積極跨入不可見光的 UV LED 領域，看好市場前景，並預期未來 UVC LED 產值年複合成長率將達 50％。

