聯電捐贈3台紫外線消毒機器人 協助部桃防疫

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (28) 日宣布捐贈 3 台新型紫外線消毒機器人，給衛生福利部桃園醫院，盼在此非常時期，呼籲各界齊力為醫界加油打氣，共同抵抗疫情。

聯電 2020 年疫情初起時，就捐贈紫外線消毒機器人予台北慈濟醫院、台安醫院，此次再發揮企業公民責任積極參與防疫，看到部桃面臨防疫危機，便決定捐贈 3 台新型紫外線消毒機器人予部桃，以實際行動支持第一線辛苦的醫護人員。

聯華董事長洪嘉聰表示，疫情爆發以來，聯電即思考如何發揮高科技產業力量，快速支援前線醫護，協助控管疫情。

洪嘉聰表示，此次捐贈的紫外線消毒機器人，是運用高科技的紫外線光束大範圍、快速地消除醫院、開刀房內、器皿內的病毒，可達到「Double E」有效 (Effective) 及有效率 (Efficiency) 地完成消毒工作，盼藉由此次捐贈行動，引領台灣企業共襄盛舉，攜手為民眾健康努力。

聯電此次捐贈的新型紫外線消毒機器人，可適用於各種室內高風險區域，如加護病房、隔離病房、急診室、篩檢站等，相較於傳統紫外線消毒方式需 2 至 8 小時，紫外線消毒機器人僅需 5 至 15 分鐘即可完成消毒流程。

