看好台股犇牛行情 張錫：半導體仍是近年主角

2020 年疫情爆發帶來股災，卻迎來數十年難得一見的大行情。《財訊》報導指出，當時多位大膽喊進的專家包括張錫、劉坤錫及鄭廳宜，雖然觀察指標不完全相同，但都傳達出二大共通的訊號－利率低、資金寬鬆前所未見。展望今年，張錫強調，不要小看大牛股，半導體仍是這幾年主角。

根據《財訊》報導，一年前的這個時候，隨著疫情愈演愈烈，國泰投信董事長張錫被迫在家工作，身兼投信投顧公會理事長的他，平常應酬總是很多，但這整整兩個月，晚上只能乖乖待在家。留給自己的時間突然多了，讓他逮著機會靜心研究，並在去年 3 月 10 日大膽喊出「台股再旺十年」，建議投資人分批加碼台股。

去年的那一天，美股道瓊指數單日才剛崩跌 2000 點，張錫卻在股市一團愁雲慘霧間說出那番話，在隨後的 7 個交易日，台股加權指數甚至從 11000 點暴跌至 8500 點，市場恐慌到極致，張錫的那一番說法，在很多人眼裡淪為笑柄。

不過，事後台股的大漲證明了他的眼光，爾後更在去年 7 月台股還在 11000 點附近，就憑著對科技產業基本面的信心，認定台股一定會突破高點，「不要預測高點，說不定會到 2 萬點」。半年後，台股登上萬六。

張錫認為，今年很安全，長線保護短線，聯準會不太可能升息，資金還是很寬鬆，台灣特別好是因為以科技為主，台灣都掌握主流的東西，從高毛利的半導體，到終端產品都會漲價。