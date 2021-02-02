金鼠年封關倒數 金管會休市緊盯市場 確保台股順利開市

金鼠年台股將在本周五 (2/5) 封關，金管會今 (2) 日表示，已責成證交所、櫃買中心及期交所，在休市期間也要密切注意國際經濟與股期市變化，並提前測試交易系統，以確保 17 日金牛年新春能順利開市。

金管會表示，配合農曆除夕及農曆春節假期，台股金鼠年的最後交易日為 2/5，2/8 及 2/9 市場無交易，僅辦理結算交割作業，2/10-2/16 休市 5 天，2/17 為金牛年開紅盤日。期貨市場最後交易日同為 2/5，當日夜盤交易至次日上午 5 時收盤，同樣於 2 月 17 日開市。

金管會提醒，期貨交易人在休市期間，仍應持續注意未沖銷部位的風險及帳戶權益數變化；期貨商對期貨交易人也應加強注意，並落實風險控管。

金管會進一步強調，該會於春節假期將持續掌握國內重要輿情、國際經濟與股市動向，證交所、櫃買中心及期交所亦會密切注意國際經濟與股期市變化，隨時因應春節長假期間，國內外所發生可能影響金融市場的重大事件。

金管會表示，國內外若發生重大事件都有可能影響到台股股價及股東權益，因此要求受影響的上市櫃公司，在開市首日的開盤前 2 小時，必須在公開資訊觀測站發布重訊，以去年為例，春節期間就已經爆發疫情，上市櫃公司當時即必須在開紅盤當天開盤前 2 小時公告受疫情影響情形，以讓民眾掌握公司狀況。

此外，金管會也已責成證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所四大周邊單位，於 2/16 就要進行交易系統測試作業，以確保證券期貨市場在 2/17 新春能順利開市運作。