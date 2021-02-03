台積電翻黑壓盤 台股量縮追價力道不足 小漲11點收15771點

農曆年封關倒數，美股周二全面走高，台股今 (3) 日早盤一度勁揚逾百點，權值股互有漲跌，其中，光學、面板、太陽能等族群均獲買盤青睞，帶動整體上市光電類股指數漲逾 2%，不過，買盤追價力道有限，終場加權指數漲幅收斂，上漲 11.27 點，收在 15771.32 點，成交值縮至 2757.82 億元。

台積電本周止跌回穩，周二 ADR 再勁揚 1.4%，推升普通股走勢強勁，推升大盤反彈，但隨著調節賣壓出籠後，台積電震盪走弱，終場翻黑以 630 元作收。

聯發科周一推出最新 5G 毫米波數據晶片，今日再度吸引資金進駐，早盤股價最高衝上 959 元，連兩日創新高，市值約 1.52 兆元，終場上漲 2%，以 950 元作收，逐步靠攏外資目標價共識 1000 元。

觀察其他前 50 大權值股，股王大立光大漲 2.5%，站穩 3000 元之上，扮演撐盤要角，台化、廣達、合庫金、華碩、瑞昱、豐泰、緯穎等，同樣表現強勢；不過，聯電、台達電、中鋼、日月光投控等今日相對有壓。

蘋果 VR 頭戴裝置 (Apple headset) 可望在明年首季亮相，美系外資看好七家台廠將入列供應鏈，除了大立光供應鏡頭外，玉晶光、今國光、揚明光也被點名，利多消息吸引資金進駐，激勵揚明光亮燈漲停，玉晶光均漲逾 2%。上市光電類股指數終場勁揚 2.5%，為盤面上最搶眼族群。

面板供不應求狀況持續，支撐報價維持高檔，友達持續獲得買盤進駐，終場大漲 6.7%，收最高 17.55 元；群創也有逾 2% 的漲幅；中小型面板廠彩晶則漲逾 5%。近期偏光板廠也傳出反映成本漲價，明基材今日股價亮燈漲停；誠美材終場大漲 3.5%。