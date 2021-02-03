〈房產〉指標豪宅元利信義聯勤去年成交近23億元 平均每戶3.8億元

大安森林公園旁的北市指標豪宅「0NE PARK 元利信義聯勤」又有新成交紀錄，2020 年 11 月 7 樓戶成交，依最新資料顯示，元利信義聯勤豪宅去年共銷售 6 戶，總成交金額達 22.9 億元，平均成交單價每坪達 248.5 萬元，平均每戶總價 3.8 億元。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，去年市場游資充沛，加上低利率和台幣走強等因素，高端買方必須重新思考資金去向，指標性豪宅總價高、風險低，成為高端買方的首選。

信義聯勤目前最高價為預售時成交，每坪 299 萬元，這幾年單價也都在 200 萬以上，雖然豪宅交易走出冷凍庫，但是未見新高價，去年交易 6 戶中，最高單價為 18 樓戶，每坪 260.3 萬元，最低單價為先前揭露之 7 樓戶，每坪 226.6 萬元，綜觀歷年交易資料，單價都維持在 220 萬元以上水準。

郎美囡分析，豪宅市場雖然逐年回溫，但從成交價格觀察，買方下手精打細算，追價意願並不高，除自用外，有其財務配置考量，加上近年市場盤整，市場大戶們對未來價格走勢保守看待，也讓新豪宅價格價穩而寫新高。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨也指出，央行在去年底祭出限貸令，針對炒房的買盤進行整頓，然而豪宅的信用管制從 2012 年以來一直都存在，買方對貸款條件早了然於心，加上近期不少豪宅客確實有換屋需求，貸款成數未必是關鍵，產品力才是成交關鍵。