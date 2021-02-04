〈房產〉去年外國人來台購置不動產數量衰退 台中市逆勢走高

據內政部最新統計資料，2020 年外國人在台購置不動產，建物取得 1221 棟，年減 9.6%，取得面積減少 16.3%，土地有 3036 筆，與 2019 年同期相比下滑 21.7%，土地取得面積增加 3%。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，在房地合一對外國持有人的高稅率，與洗錢防制等資金規範，交易狀況不如預期。

分析 2001 年以來外國人在台取得不動產狀況，2020 年建物交易棟數是跌破 2019 年的 1350 棟，外國人取得土地筆數與去年同期相比則小縮 3%，在六都表現上，今年外國人取得建物棟數最多在台北市，共 278 棟，土地取得筆數最多則為新北市 489 筆。

徐佳馨指出，台北市為政經樞紐，許多跨國企業總部、研發中心都設立於台北市，對無論是真外資或是僑外資而言，都是保值首選。至於新北市除有價格優勢外，商用標的供給多，應是土地交易傲視各區的原因。值得注意的是台中在土地與建物取得上均呈現正成長，推估在價格因素之外，作為台商之都，許多台商乘著外資回台置產，應是主要因素。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡指出，現階段政府針對住宅市場打炒房，短期內外國人購置國內不動產量體出現震盪，惟國內防疫有成，且經濟表現穩健下，仍為亞洲理想的置產區域，看好台灣完整供應鏈，目前有不少知名外商轉進投資，商用產品仍具有期待空間。