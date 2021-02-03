【群益投顧】連續大漲後交投轉趨清淡，跌深和低價股進行補漲

一、盤勢分析

美股道瓊和科技股持續走揚，外資終止對台股連續賣超，早盤新台幣一度來到 27.933 元，逾 23 年半新高，台股一度大漲 136 點，差點收復 15900 點。不過，因為已經連續兩天大漲，加上封關僅剩下兩天交易日，盤中明顯追價力道減緩，午盤強勢股陸續拉回，權值股台積電、聯電及鴻海量能急縮，股價在平盤附近整理，僅少數權值股續強，聯發科 (2454) 盤中再改寫下 959 元的歷史新天價，助攻高價 IC 設計持穩高檔，資金往跌深和低價股移動，加權指數狹幅震盪小漲 11 點，成交量縮至 2757 億元，農曆封關前或許傾向交投清淡的整理局面。

二、盤勢預估

週三週選擇權結算日，加上大盤連續兩天大漲過後，可預期今天短線賣壓較重，但大盤還是站穩月線，同時守住上週四空方缺口，依舊維持短期強勢的表現。不過，代表中小型股的櫃買指數表現就比較令人失望，早盤剛好碰到月線，拉回再做一次整理，中小型股還是相對疲弱，先前強勢的電子權值和高價股多數量縮整理，太陽能、光學、疫苗股出現跌深反彈。

面板族群仍然是短線最熱漲價題材，法人提早卡位 2/4 友達 (2409) 的法說會，預料宅經濟、居家辦公需求延續，面板供不應求，加上友達陸續將舊廠折舊攤銷結束，未來有望維持穩定獲利常態，友達 (2409) 股價大漲持續創波段高，群創 (3481)、彩晶(6116) 也同步上漲，技術型態準備突破短期 W 底的上緣。由於面板帶動下，偏光片產能滿載，訂單能見度高，面板漲勢蔓延至明基材 (8215)、誠美材(4960) 量價齊揚。不過，還須特別留意友達法說利多見報後的短線賣壓。

國外券商預估馬士基將大賺超過 60 億美元，宣稱航運供給緊張，未來恐難改變，股價大漲也點燃全球貨櫃航運股的漲勢，因為漲多拉回的貨櫃三雄陽明 (2609)、長榮(2603)、萬海(2615) 過年後的運價繼續被看好，股價回測季線後，早盤延續昨天的反彈行情，試圖打出第二支腳，後續就看何時站回月線，完成底部型態。

太陽能和光學族群等兩個回深族群也出現跌深反彈，太陽能行業近期開始調升太陽能模組報價，漲幅約 5% 左右，有助業者淡季營運，茂迪 (6244)、安集(6477)、新晶投控(3713)、元晶(6433)、國碩(2406) 等盤中都一度反彈到半根漲停的幅度。瑞銀看好鏡頭產業復甦，為近期股王爭奪戰，一度岌岌可危的大立光 (3008) 寒冬送暖，大立光合理股價升至 4050 元，股價連續第二天反彈，玉晶光 (3406) 也跟進站穩月線，見到底部有機會成形，帶動二線光學亞光 (3019)、新鉅科(3630)、華晶科(3059) 等出現補漲。

新冠疫情將是今年投資人抱股過年的最大擔憂，所以跌深反彈行情也擴散到防疫概念股，高端疫苗 (6547) 二期人體臨床試驗進度，傳出台大醫院已有超過百人施打第一劑，力拼 6 月完成試驗，午盤過後急攻漲停，高端疫苗是極少數位階能回到去年高檔的生技股，疫苗試驗利多激勵帶動基亞 (3176)、台康生技(6589)、國光生(4142) 等疫苗股彈升。

三、強勢股

電子：

明基材 (8215)、友達 (2409)、天鈺 (4961)、車王電 (1533)、信邦 (3023)。

非電子：

陽明 (2609)、聚陽 (1477)、台康生技 (6589)、基亞 (3176)、高端疫苗 (6547)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據