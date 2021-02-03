〈台泥環保佈局〉張安平：疫情雖減緩 但今年仍是辛苦的一年

台泥 (1101-TW) 董事長張安平今 (3) 日指出，雖然台泥去年受到疫情的影響已經相對減緩，但今年還是比較辛苦的一年；而針對台美在晶片以及疫苗供應議題，張安平則認為，應要從互助角度出發，而不是彼此威脅。

張安平表示，台泥去年受到疫情的影響，已經相對比較減緩，但從疫情發展、施打疫苗進度等面向觀察，疫情大概還要 1 年才會解決，今年不會是簡單年，還是比較辛苦，但該賺的錢還是要賺。

今年也是台泥成立 75 周年，張安平表示，每年都是新的開始，除了海外事業陸續進行外，集團旗下能元科技也在開發新電池，花蓮和平 DAKA 的二期計畫也持續推動，「老樹要長出新芽」。

不過，張安平也直言，疫情對觀光業影響較大，因為全球交通問題還是沒有解決，但也藉此給觀光業一個壓力突破，在產業差的時候須思考如何活下去，這樣才會有競爭力。

而台美雙方將在 5 日召開供應鏈對話，外界關注台灣能否以提供半導體產能協助車用晶片供給的方式，藉此換取新冠肺炎的疫苗。

對此，張安平認為，無論晶片或是疫苗都是資源，以做生意角度來看，要以互相幫忙為出發點，絕對不能用要脅的方式，兩方提供資源解決彼此的困難，是很合理的商業行為。