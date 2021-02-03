防疫升級 景點、樂園春節總量管制 高中職以下延至2/22開學

疫情指揮中心表示，今 (3) 日本土無確診病例，但新增 2 例境外移入，考量全球新冠肺炎雖自高峰趨緩，但仍嚴峻，因此，高中職以下學校延後到 2 月 22 日開學，指考延至 7 月 3 日舉行；交通部觀光局春節防疫也加嚴，針對 13 個國家風景區及 25 家觀光遊樂業，實施總量管制、預警分流遊客。

指揮中心今天下午舉行例行記者會，教育部長潘文忠宣布，高中職以下 109 學年度第 2 學期開學日，延後 4 天至 2 月 22 日開學。大學和其他終身學習機構，也是在 2 月 22 日後開學上課。大學指考原訂 7 月 1 日至 3 日，配合學期結束時間，延後到 7 月 3 日至 5 日辦理，考試範圍不變。

潘文忠指出，延後開學主要是為了加強各級學校防疫整備及校園環境消毒，2 月 17 日到 2 月 21 日為消毒期間，校園暫不開放。家長其中一人若須照顧 12 歲以下學童子女，可申請「防疫照顧假」，雇主應予准假。

面對即將到來的春節旅遊人潮，為了避免造成群聚，觀光局針對所轄各國家風景區 46 處封閉、開放型景點，於過年期間執行人流控管工作；其中，封閉型景點遊客量 ≧ 50% 園區景點最大承載量、開放型景點遊客量 ≧ 容留量 (依據 1.5 公尺社交距離及景點面積計算) 時，觀光局即派員進行總量管制分流措施，並以簡訊、官網、刊登電子看板等方式通知遊客暫勿前往該景點。

春節期間全台樂園也都會湧進大量人潮，觀光局指出，熱門主題樂園於連假期間實施遊客總量管制措施，建立開園後定時通報機制，朝提前預警宣導、分流、管制等面向，訂定防疫安全承載量之 A(60%)B(55%)C(50%) 分級應變行動方案，採總量管制，即時預警分流遊客。

至於主題樂園的防疫安全承載量，以園區面積與社交距離 (1.5 公尺) 安全面積計算，約估為該園區遊客最大承載量 50%，如麗寶樂園的防疫安全承載量約 37500 人，六福村主題遊樂園、九族文化村、劍湖山世界約 15000 人，小人國主題樂園約 10310 人、義大世界約 7500 人。