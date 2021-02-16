2021年造市計畫全面啟動 一文看懂股期新制

去年下半年起，在大資金行情帶動下，掀起全民瘋股市的熱潮，加權指數屢創新高，甚至攻克萬六大關，加上盤中零股交易制度上路，越來越多年輕小資族群投入市場，投資管道趨多元，持續為台股注入新動能。

金管會全面啟動造市計畫，將新增「台灣創新板」及「戰略新板」二大板塊，預計第 3 季開板，台積電 (2330-TW) 等 6 檔高價股小型個股期貨也提前在 2 月上線了。《鉅亨網》幫讀者整理出 2021 年股期新制，投資人不可不知。

創新板、戰略新板 第 3 季上路

台股近年價量表現亮眼，為了催生台灣獨角獸，在參考國外機制後，台灣創新板、戰略新板預計今年第三季開板。根據規劃，必須為四大合格投資人才可投資，一、銀行、保險、證券等專業機構投資人；二、總資產逾 5000 萬元的法人或基金；三、新增合法設立的創投；四、淨資產達 1000 萬元或近 2 年平均所得 150 萬元且具有 2 年證券交易經驗的自然人。

根據證交所規劃，台灣創新板上市條件可分三種，一、市值 15 億元，近一年營業收入不低於 1.5 億元，需證明有足供上市掛牌後 12 個月的營運資金；二、僅限生技公司，市值 30 億元，需證明有足供上市掛牌後 12 個月營運資金達 125%，若屬新藥研發公司者，其核心產品需通過第一階段臨床試驗；三、市值 40 億元，需證明有足供上市掛牌後 12 個月的營運資金達 125%。

若想登上創新板，除了市值須符合掛牌門檻，還要承銷商輔導 6 個月，掛上創新板滿 2 年，且符合上市櫃門檻，即可申請「轉板」，即為茁壯機制；但若創新板的公司連續 30 個交易日平均收盤價低於 3 元，或平均股票市值低於 1 億元，就會終止上市。

此外，櫃買中心也將在興櫃市場下增設「戰略新板」，鬆綁對新創業者進入資本市場的籌資規定，雖無市值、設立年限、獲利與股權等門檻限制，但登錄時必須有 2 家以上輔導券商推薦，其中一家必須是主辦輔導推薦券商，且需認購發行公司 2% 以上的股分並不得低於 20 萬股。

戰略新板至少要掛 4 個月，申請上櫃前須先轉板至興櫃一般板 2 個月。若無主辦券商逾 3 個月將強制下市。

殭屍股造市機制 最快 6 月底上線

為提振優質低流動性股票的交易性，俗稱「殭屍股」，金管會督導證交所實施台股集中市場股票造市者制度，將同時導入造市者 (提供買賣報價) 及交易獎勵參與者 (積極參與交易)，均由證券自營商參與，首波估計有 80 至 90 家上市公司適用，預計於 6 月底上路。

冷門潛力股有三大篩選標準，一、需上市滿 1 年；二、需符合交易面條件包括：日均成交量、週轉率及波動率較低；三、發行面條件：最近年度財報無虧損、EPS 大於 2 元且近 1 年有配息。

為了鼓勵券商投入造市，金管會也將提供誘因，首先是經手費減免，目前證交所收的經手費是萬分之 0.52，券商只要參加造市，經手費將可減免；其次則是提供獎勵金、競賽獎金等。不過，股票造市制度要等到 3 月底上市公司公告財報後才能確定。

「權證避險降稅」力拚今年上路

行政院已完成《證券交易稅條例》修正案審查，發行認購權證證券商，基於履行報價責任規定及風險管理目的，5 年內出售認購權證避險專戶內股票的證交稅率，自千分之 3 降至千分之 1，盼鼓勵券商積極造市及避險，進而提升投資人參與權證市場意願。

這項修法可望帶動營利事業所得稅、個人綜合所得稅等稅收的增加，行政院已完成審查，尚未排入院會討論，不過，立法院朝野立委方面，對於這項提案已有相當程度的共識，待評估民意及與產業界溝通後，力拚下會期列優先法案。

台積電小型股期上市 有利小額投資

期交所原定在農曆年後推出 6 檔高價股小型個股期貨契約，提前於 2 月 1 日上市，分別為台積電、國巨、瑞昱、聯詠、穩懋及玉晶光，其中，小型台積電股期最受市場矚目，目前累計共有 15 檔小型個股期貨。期交所同時降低小型股票期貨契約掛牌門檻，由原股價 500 元以上的標準降到 300 元，可望吸引更多小股民參與活絡市場。

以台積電為例，小型期貨一口契約單位為 100 股，等同於個股期貨 (2000 股) 的 20 分之 1，若以 3 日股價 630 元計算，等於一口合約規模從 126 萬元，大幅降低至 6.3 萬元，按現階段最低原始保證金 13.5% 計算，交易成本僅約 8500 元，槓桿倍數約 7.4 倍。

隨著國內股價指數期貨商品的契約規模擴大，使交易商品的保證金隨之升高，期交所規劃在 6 月底，推出電子類股指數期貨小型契約，以降低參與門檻，提高交易人參與類股指數交易的機會。

防期貨閃崩 動態價格穩定措施擴大

為防範錯誤下單及胖手指導致價格瞬間大幅異常等事件，期交所自 2018 年起分階段建置動態價格穩定措施，今年持續擴大適用，上半年將納入所有股票期貨，下半年則擴大至商品類期貨，包括台幣黃金期貨、黃金期貨、布蘭特原油期貨等都將納入，屆時適用動態價格穩定措施商品交易量占全市場交易量將推升至 99.85%。