〈財報〉疫情帶旺遊戲娛樂需求 Sony上調全年財測 獲利可望首度破兆日圓

Sony(6758-JP) 周三 (3 日) 公布最新財報，疫情期間消費者多半待在家中，帶動遊戲、音樂和電影業務需求成長，Sony 將全年獲利預期上調至近 1.1 兆日圓，可望首度破兆日圓，並刷新 2018 財年創下的最高紀錄。

財報發布後，Sony 周三股價收漲 1.62%，報 10635 日圓。

Sony 股價日線圖 (圖：Investing.com)

2020 財年 Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：(2020 年 10-12 月)

營收：2.7 兆日圓，年增 9.5%

營業利益：3592.26 億日圓，年增 20%

稅前淨利：4773.71 億日圓，年增 54%

歸屬於公司股東淨利：3718.91 億日圓，年增 62%

主要部門營收：

遊戲與網路服務部門：8832.26 億日圓，年增 40%

音樂部門：2644.62 億日圓，年增 22%

電影部門：1911.75 億日圓，年減 19%

電子產品和解決方案事業部門：6489.88 億日圓，年減 0.2%

影像暨感測解決方案部門：2669.38 億日圓，年減 10%

金融部門：4252.73 億日圓，年增 4%

2020 財年財測：(2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日)

營收：8.8 兆日圓，高於原先預期的 8.5 兆日圓

營業利益：9400 億日圓，高於原先預期的 7000 億日圓

歸屬於公司股東淨利：1.085 兆日圓，高於原先預期的 8000 億日圓，有望超越 2018 財年的 9160 億日圓，再寫歷史新高

遊戲訂閱服務 PlayStation Plus 自推出以來受到廣大玩家熱烈歡迎，加上疫情期間多數民眾選擇留在家中，繼續推動遊戲訂閱增長，同時也刺激其他家庭娛樂服務需求。

另一方面，去年 11 月開賣的新一代主機 PS5，自從推出後累計龐大預購訂單，出現供不應求情況。

Sony 周三表示，因晶片等半導體零件供應短缺，恐難以提高產量，客戶可能需要等待更長時間。該公司預計，截至今年 3 月底將售出 760 萬台 PS5。