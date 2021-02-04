戴姆勒分拆卡車業務、更名Mercedes-Benz 股價飛漲近9% 

賓士車母公司戴姆勒 (Daimler) 股價周三 (3 日) 收盤大漲近 9%，因這家德國車廠宣布將把卡車部門分拆出來、年底前上市，戴姆勒則將更名為 Mercedes-Benz。這是戴姆勒約 14 年前出售克萊斯勒以來，最大規模組織調整。

戴姆勒將把戴姆勒卡車 (Daimler Truck) 分割為獨立公司，大部分股權將分配給戴姆勒的股東，新公司專注開發高階電動車和自動駕駛；汽車生產業務則更名為 Mercedes-Benz，繼續耕耘豪華車領域，矢言在電動車和車用軟體領域扮演領導者角色。

戴姆勒執行長 Ola Källenius 說，兩家公司擁有不同的客戶、技術和財務要求也迥異，為了尋求股東同意分拆，將在第 3 季的季末舉行特別股東大會。

戴姆勒此舉呼應投資人多年來的訴求，他們主張戴姆勒股價並未反映相異業務的完整價值。Bernstein 研究公司汽車業分析師 Arnd Ellinghorst 預估，戴姆勒的卡車和公車部門獨立出來的估價約 350 億美元 ()，但目前該公司股價未反映此估值。

戴姆勒在法蘭克福交易的股價周三大漲 8.9% 至每股 64.56 歐元，是 2018 年 5 月以來最高收盤價。

RBC 資本分析師為戴姆勒的決策歡呼，認為此舉可以更適當反映戴姆勒卡車的估值，而且財報也會提供各區域細項，將為華爾街所樂見。

全球商用車市場中，戴姆勒的卡車和公車業務是最大製造商，接近一半收入來自美國。戴姆勒卡車目前聘僱逾 10 萬人。