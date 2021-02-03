美國1月「小非農」意外反彈 新增就業超過17萬人

美國周三 (3 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告，新冠疫情干擾之際，1 月就業形勢意外反彈，私營部門新增就業超過 17 萬人，遠優於預期和前值。

ADP 報告顯示，1 月美國私營部門就業人數增加 17.4 萬人，大幅優於市場預期的 5 萬，前值自減少 12.3 萬人上調至減少 7.8 萬人。

(圖：ADP)

隨著當局放寬對企業的限制，招募作業出現反彈，加上市場對刺激措施和疫苗推出預期，為接下來的就業增長帶來希望。

從產業來看，1 月商品生產商新增就業 1.9 萬人，其中 1.8 萬由建築業包辦，製造業新增 1000 人。1 月服務業新增就業 15.6 萬人，繼 12 月裁減 7.9 萬人後，休閒與餐飲業上月新增就業 3.5 萬人，專業和商業服務新增就業 4 萬人，教育和健康服務新增 5.4 萬人。

(圖：ADP)

從企業規模來看，1 月非農新增就業主要集中在員工數 499 人以下、50 人以上的中型企業，報 8.4 萬人，再來是員工數 49 人以下的小型企業，報 5.1 萬人，最後是 500 人以上大型企業的 3.9 萬人。

ADP 就業報告普遍在官方非農就業報告前 2 天發布。儘管 ADP 數據穩定，經濟學家並沒有因此改變對 1 月非農就業的悲觀看法，稱政府在官方非農就業報告的預期不盡人意。

摩根大通 (JPMorgan) 經濟學家 Daniel Silver 認為，作為官方非農就業報告的提前預期，ADP 就業數據並無法給出令人信賴的信號。