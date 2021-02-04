〈能源盤後〉市場料刺激措施提振需求 美庫存小幅下降 原油再創1年高點

週三 (3 日) 交易，原油期貨價格再創一年新高，因市場預期經濟刺激措施將提振能源需求，以及上週美國原油庫存小幅下降而獲得支持。

OPEC + 週三舉行了每月成員會議，但並未變動生產政策。該委員會聲明承認，沙烏地阿拉伯自願擴大每日減產 100 桶的行動在 2 月 1 日生效，且將運行至 3 月底。沙國在 1 月時做出該承諾，以抵銷俄羅斯和哈薩克更高的生產量衝擊。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，OPEC 的事實上領導國沙烏地阿拉伯已經採取了控制措施，並致力於大幅減少自己的產量，以支持整個全球市場。「沒有他們這樣的決議，很難相信石油可以在其他基本因素不變的情況下維持現有交易價格。」

該委員會週三還指出，原始減產調整後的整體符合率達 101%。自 4 月來 OPEC + 已經累計減產 21 億桶。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 93 美分或近 1.7%，收每桶 55.69 美元，再創最前月契約自去年 1 月以來最高收盤價。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1 美元或近 1.7%，收每桶 58.46 美元，為去年 2 月以來最高收盤價。

EIA 週三報告指出，上週 (1/29 止) 美國原油庫存減少了 100 萬桶，下降程度低於分析師預期，更不及前一日 API 預期的下降程度。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週 (1/29) 原油供應量下降 240 萬桶。API 週二稍晚公布，上週原油庫存下降 426 萬桶。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「由於進口量大幅反彈增加，有助於抵消持續增加的原油出口量，讓石油庫存小幅下降。」

EIA 數據也顯示，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心庫存當週下降 150 萬桶。

與此同時，汽油供應增加了 450 萬桶、蒸餾油則無變化。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週 (1/29) 汽油供應量上升 150 萬桶、蒸餾油供應量下降 130 萬桶。

Smith 表示，「煉油廠運行率下降，但隱含產品需求轉疲，導致汽油庫存大增。」

其他能源商品

3 月交割的汽油期貨價格上漲 2%，收每加侖 1.6486 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上升近 1%，收每加侖 1.6905 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌 2%，收每百萬 Btu 2.789 美元。

EIA 週三發布年度報告，對能源需求復甦狀況持悲觀看法。 EIA 表示，美國整體能源消耗量可能要到 2029 年才會「大致返回」2019 年的水準，但該預測「很大程度上取決於美國經濟復甦步伐。」倘若美國經濟成長低，能源消耗程度可能要到 2050 年才會返回 2019 年的水準。

瑞穗證券能源期貨主管 Robert Yawger 報告中表示，市場樂觀期待美政府再推出一輪疫情紓困行動，這樂觀情緒「讓所有風險資產都呈現競購，包括原油。」

美國 10 共和黨參議員本週提 6000 億美元紓困計畫，參議院週二以 50 票對 49 票對 2021 會計年度的預算決議案進行辯論，此舉為拜登大部分刺激方案立法鋪路。

「上週看起來還沒有足夠的刺激措施支持，如今市場上基本已經有 6000 億美元刺激措施，因為 10 名共和黨加上 50 名民主黨就可以通過了。進一步協商應該可以提高這金額，我覺得可望達到 1.4 兆美元。」Yawger 說。