〈能源盤後〉原油持續走高 WTI連漲4日 守住一年以上高點

週四 (4 日) 交易，原油期貨價格持續走漲，WTI 原油價格連續第四日上漲至一年多以上最高收盤價。

隨著經濟自新冠疫情中逐漸好轉，市場預期 OPEC + 將繼續限制產量的心態持續支撐石油價格。

瑞銀全球財富管理公司分析師 Giovanni Staunovo 表示，「OPEC + 努力維持全球石油產量低於需求，我們預期今年石油庫存會持續下降。疫苗持續推展應該能支撐未來幾個月全球石油需求上升，也會讓油價進一步上漲。」

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 54 美分或近 1%，收每桶 56.23 美元。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 38 美分或近 0.7%，收每桶 58.84 美元，盤中高點達 59.04 美元。

道瓊斯市場數據顯示，WTI 週四連續第四個交易日上漲，最近期契約價格登上 2020 年 1 月 22 日以來的最高點；Brent 原油連續第五個交易日上漲，並創下 2 月 20 日以來的最高收盤價。

其他能源商品

3 月交割的汽油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 1.6448 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.6%，收每加侖 1.7005 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格大漲 5.2%，收每百萬 Btu 2.935 美元。

OPEC+ 週三結束的每月例會並未對減產協議做任何改變，且在聲明中表示樂觀看待 2021 年這個「復甦之年」。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，石油需求正在上升，「OPEC 的限產與美國石油生產疲軟，這些讓全球庫存緊縮，隨著全球疫苗推廣而帶動石油需求上升後，明年全球將邁向大量的供應短缺。」

然而，EIA 週三發布年度報告，對能源需求復甦狀況持悲觀看法。 EIA 表示，美國整體能源消耗量可能要到 2029 年才會「大致返回」2019 年的水準，但該預測「很大程度上取決於美國經濟復甦步伐。」倘若美國經濟成長低，能源消耗程度可能要到 2050 年才會返回 2019 年的水準。

與此同時，EIA 週四報告稱，截至 1 月 29 日的一周內，國內天然氣供應量減少了 1920 億立方英呎。

根據 S&P Global Platts. 調查，分析師平均預期當週天然氣供應量下降 1950 億立方英呎。