〈亞馬遜執行長卸任〉賈西上任後5大真正挑戰 遊戲開發瓶頸只是冰山一角

預定第 3 季上台的亞馬遜 (AMZN-US) 新任執行長賈西 (Andy Jassy) 對亞馬遜遊戲開發部門表示支持，認為雖然目前仍面臨嚴峻挑戰，但僵持下去將有成果。相對於亞馬遜遊戲開發的瓶頸，未來即將上任的賈西可能面臨監管趨炎等五大挑戰。

彭博報導，AWS 主管賈西上周對亞馬遜新事業部 Amazon Game Studios(AGS) 負責人 Mike Mike Frazzini 表達支持，他說：「儘管我們在 AGS 尚未取得持續成功，但相信堅持下去將會有所收穫。」

亞馬遜周二 (2 日) 宣布，創辦人暨執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 將在今年下半年卸下兵符，由賈西接棒，顯示遊戲開發問題可能只是賈西種種挑戰的冰山一角。

前亞馬遜副總裁 Tim Bray 周三 (3 日) 接受採訪時說：「賈西升職意味著未來他將出席國會的聽證會，祝他好運。我認為賈西是個好的領導者，他能把事情處理妥當，但這過程將會非常不容易。」

1. 亞馬遜成反托辣斯箭靶

臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOGL-US) 與蘋果 (AAPL-US) 在去年便面臨歐盟、美國一連串反壟斷調查，未來亞馬遜可能成為下一個目標。

相關監察機構處於備戰狀態，周二亞馬遜宣布賈西接棒後，眾議院反托拉斯小組委員會議員 Ken Buck 隨即在推特上發文表示「有些問題想問問賈西」。

2. 第三方賣家成為監察焦點

亞馬遜的反壟斷疑慮多集中在其與第三方賣家的關係上，這些賣家認為亞馬遜在平台上對賣家限制太多。

此外，值得注意的是，儘管亞馬遜一再否認偏袒自家產品，其對競爭產品在搜尋結果和網站的位置仍引起監管機構關注。

3. 倉庫物流工人的工會運動

亞馬遜還面臨工會的挑戰，下周一 (8 日) 美國阿拉巴馬州亞馬遜物流倉庫將就是否成立工會投票，若該投票案通過，可能刺激全國各地的更多工人參加工會。未來賈西在協調勞資雙方的公平性上需較以往花更多心力。

4.AWS 雲端市場競爭

AWS 目前是雲端運算平台市場龍頭，據研調 Canalys 數據顯示，2020 年第四季亞馬遜雲端支出佔整個市場雲端資本支出的 33％，但微軟、谷歌等科技巨頭正在步步進逼。

位居第二的微軟 (MSFT-US) 上月表示，最新一季 (截至去年 12/31 日) 雲端支出占比提升到 20%，旗下 Azure 年成長率更高達 50%。

居於第三的谷歌市占率仍遠遠落後亞馬遜與微軟，旗下 Google Cloud 最新一季營收正在快速增長，儘管仍出現大幅虧損虧損，顯示目前仍處於初期投資階段。

5. 貝佐斯退位仍是董事長

雖然貝佐斯卸下執行長一職，但他仍是亞馬遜的董事長，意味著屆時賈西上任時，需向貝佐斯匯報公司營運狀況與策略。

這與迪士尼目前的經營結構相似，前執行長 Bob Iger 去年辭職後仍是迪士尼董事長，仍有權力監督新任執行長 Bob Chapek 的經營。因此，儘管貝佐斯不會直接管理亞馬遜，但他的影響力不會因為賈西的接任而消失。