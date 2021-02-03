亞馬遜CEO交棒 貝佐斯：非關退休 要為「其他熱忱」投注更多心力

亞馬遜 (AMZN-US) 周二宣布，創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 將在今年第 3 季轉任董事會的執行董事長，執行長職務由 AWS 雲端事業主管賈西 (Andy Jassy) 接替。貝佐斯說自己尚無退休計畫，現在充滿精力，可以更專注在太空事業等「其他熱忱」上。

貝佐斯在致內部員工信中說：「我很興奮宣布第 3 季我將轉任亞馬遜董事會的執行董事長，由安迪 · 賈西擔任執行長。在執行董事長的位置上，我打算把精力和專注力投注在新產品和早期計畫。公司所有人都認識安迪，他在亞馬遜任職的時間幾乎和我一樣長，他會是個很傑出的領導者，我對他充滿信心。」

貝佐斯表示將繼續參與亞馬遜重要的計畫，但也有更多時間專注於他的「其他熱忱」，包括貝佐斯地球基金 (Bezos Earth Fund)、太空事業 Blue Origin、華盛頓郵報 (The Washington Post )，以及 Amazon Day 1 Fund。

雖然各界老早揣測 AWS 執行長賈西將是貝佐斯的接班人，但該公司對這個話題始終保持沉默。賈西在 1997 年加入亞馬遜，從 AWS 成立之初就帶領雲端團隊一路壯大，至今雲端事業已是亞馬遜獲利的重要組成。

將接任亞馬遜執行長的賈西 (Andy Jassy)。取自亞馬遜 AWS。

貝佐斯在 1994 年成立亞馬遜，讓公司從線上書店轉型為版圖跨足世界各地的電商巨人，去年初市值超越 1 兆美元，現在進一步擴大約 1.7 兆美元。

貝佐斯在信中說：「擔任亞馬遜執行長是很大的責任，也很耗精力。有足此重大的責任，很難專注其他事。」

他說：「這段旅程始於 27 年前，亞馬遜只是個點子，沒有名字。當時我最常問，什麼是互聯網？幸好我已經很久不必解釋這件事了。」

亞馬遜之所以被公認為全球最成功的公司之一，「這一切怎麼發生的？發明。發明是我們成功的根源，我們一起做瘋狂的事，讓它們變得正常，我們創立了客戶評論、一鍵點擊、個人化推薦、Prime 瘋狂的快速送貨、Just Walk Out 購物、Climate Pledge、Kindle、Alexa、MarketPlace、雲端運算基礎架構、Carrer Choice 等。」

貝佐斯感性地說：「如果做對了，那麼在令人驚訝的發明問世幾年後，新事物就變得很正常了。人們打哈欠。打哈欠是對發明家最大的讚美。」

市場對亞馬遜亮麗財報和人事異動的反應普遍正面，盤後股價上漲約 1%，過去一年來上漲近 70%。

在同日公布的第 4 季財報中，亞馬遜第 4 季營收首度飛越 1000 億美元，其中賈西帶領的 AWS 營收成長 28%。截至 2020 年 10 月，亞馬遜約 52% 營收來自 AWS。

競爭對手紛紛為賈西和貝佐斯送上祝賀。微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 說，賈西晉升「當之無愧」，Alphabet 執行長 Sundar Pichai 對貝佐斯送上「最好的祝福」。