馬斯克坦承品管問題 直言「別在增產期間買特斯拉車子」

特斯拉 (TSLA-US) 在品管評比中遭人詬病不是第一次，最近執行長馬斯克受訪時首度對外界批評坦承不諱，並表示最好別在增加生產期間買特斯拉的車子。

CNN、MarketWatch 報導，汽車達人 Sandy Munro 周二 (2 日) 在 YouTube 頻道和 Podcast 播出的「Munro Live」節目中詢問品管問題，馬斯克說：「我們費了一些時間解決生產過程的問題，當朋友問我該在何時購買特斯拉的車，我是這麼回答的：『恩，一開始就買，或是等生產達到穩定狀態再買。在增產期間，要 (讓產量) 直線上升、並且好好處理微小細節在內的一切，真的超難。』」

馬斯克說：「生產過程是地獄。」

特斯拉未來幾個月將在德州和德國開設新工廠，並在年底前開始生產 Cybertruck 卡車和半掛式卡車，如此坦白得令人吃驚的回答可能嚇跑某些買家。

Munro 曾在 2018 年拆解特斯拉的 Model 3 並給予殘酷的評比，例如車身外觀溝槽不平整、油漆問題等。馬斯克在周二的訪問中說：「我認為你的批評是對的。」

不過，Munro 不久後再次拆解較新版本的 Model 3，給予很好的評價。

馬斯克還坦承，Model S 早期版本的座位做工可怕，「可能是我坐過最糟的車」，就像「磨菇石」，才有後來舒適得多的 Model 3 座椅設計，該設計獲得 Munro 的讚賞。

特斯拉的品管之前也受到檢視，在美國消費者報告去年 11 月公布的汽車品牌可靠性調查中，特斯拉排名倒數第二，各車款中只有 Model 3 比較可靠，Model S、Model X、Model Y 都不怎麼理想。

但這並未打擊特斯拉，該公司去年交付 50 萬輛汽車，分析師預估今年可以提升到 80 萬輛。過去 12 個月來，特斯拉股價飆漲逾 480%。