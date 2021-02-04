〈財報〉 eBay假期銷售強勁 Q4營收獲利均亮眼 盤後大漲逾10%

Ebay (EBAY-YS) 週三 (3 日) 公布第四季營收獲利均優於預期，疫情驅動下，假期銷售成長強勁，財測也勝過華爾街預期，激勵盤後股價大漲 10% 以上。

全球籠罩在新冠疫情下，迫使數百萬美國人滯留家中，也上電商網購訂單暴增，包括 eBay、亞馬遜和沃爾瑪網路業務均見強勁成長。

eBay 執行長 Jamie Iannone 表示，「我們會以更強勁的姿態走出疫情，比當初進入疫情時還要更強勁。」

Iannone 稱公司受益於更新後的策略，該策略包括以豪華手錶、運動鞋等時尚潮流商品吸引消費者，並簡化付款方式和改善行動 app。

他補充，eBay 不會把重點放在模仿其他大型競爭對手的模式。

Iannone 在電話會議上表示，「我們的買家在假期購物期間非常活躍，美國 1/10 網路消費者就選擇在 eBay 上購物，德國買家則有 1/7 選擇 eBay，而英國比例更達 1/4。」

Wedbush 分析師 Ygal Arounian 表示，「eBay 越來越能證明，他們有能力守住新冠疫情看到的獲利，我們預期這趨勢會逐漸讓消費者行為內化深植，為 2021 年提供支撐力。」

Q4 關鍵財報數據 vs. 分析師預期共識 (FactSet 調查)

營收：年增 28% 至 28.7 億美元 vs. 27 億美元

調整後 EPS：86 美分 vs. 83 美分

商品銷售總額 (GMV)：年增 21% 至 266 億美元

Q4 營收遠高於 eBay 先前預測的 26.4 億美元至 27.1 億美元範圍，也勝過華爾街預估的 27 億美元。根據 Adobe，營收成長亮眼係因年末假期銷售較去年同期成長 32%。

eBay 當季推出豪華手錶和運動鞋的正品保證，並指出豪華錶自 Q3 到 Q4 的 GMV 有 2 位數成長，運動鞋 GMV 全年成長更達 3 位數。

ebay 當季增加執行庫藏股 40 億美元，也將季度股息提高 13% 至每股 18 美分，並宣布任命 Julie Loeger 擔任全球成長執行長，以及 Cornelius Boone 擔任高階副總裁與人力資源總監。

全年報告

營收：年增 19% 至 103 億美元

GMV：年增 17% 至 1000 億美元

eBay 稱全年廣告營收首次突破 10 億美元里程碑。

Q1 財測關鍵數據 vs. 分析師預期