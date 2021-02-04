百容安徽滁州廠四月底全面投產 兩岸產線擴張全到位

百容 (2483-TW) 在中國安徽滁州設立的新廠，預計今年 4 月底投產，加上蘇州相城廠既有產能，兩個廠區將成百容中國重要生產據點，百容主管指出，近期車用半導體相關應用需求強勁，今年百容整體營運看旺。

百容今年前三季半導體應用產品占營收達 43%，百容主管指出，未來幾年半導體應用產品將成營運主力，江蘇蘇州相城廠也成重要生產據點。

百容將把華南深圳的零組件生產線遷往安徽滁州廠，投資金額人民幣 6000 萬元，預計 4 月底全數完成遷移並投產，百容主管指出，未來在大陸生產線的分工將是把繼電器、端子台、步進馬達等產品，交由安徽滁州廠生產，而半導體導線架等，則全數在蘇州相城廠生產，原有的深圳公司則轉型成為買賣、服務的據點營運。

百容主管指出，由於車用半導體目前市場需求高度擴張，蘇州相城廠產能利用率極高，預計春節將加班因應。

百容也積極擴充台中工業區廠房規模，已取得工業區立體化容積獎勵，並已在去年 5 月動工，預計今年第四季完工、投產；百容預計投資金額高達 21.78 億元，台中工業區新廠完工之後，等於兩岸等三大生產支柱完全齊備，有助因應客戶端今年提出的高度需求。

百容 2020 年營收 17.8 億元，年減 0.47%，前三季稅後純益為 9724 萬元，年減 39.21%，每股稅後純益為 0.89 元。