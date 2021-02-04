高通也補一槍 半導體缺貨嚴重

全球晶片不足的問題席捲全球，在三星提出警告不光是車用半導體晶片缺貨，連手機、PC 晶片都亮紅燈後，全球最大智慧手機晶片 IC 設計廠高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 也直言，晶片製造商集中在亞洲的少數工廠，晶片短缺問題在各產業間擴散開來。

即將上任的高通行政總裁 Cristiano Amon 表示正在努力滿足客戶需求。不過目前，全球晶片面臨供需失衡的情況，台積電 (2330-TW) 等晶圓代工廠都面臨供應壓力，並在盡一切努力適應這波強勁需求，只是難以完全解決，半導體缺貨潮正在蔓延。

外媒曾報導指出，汽車產業晶片短缺嚴重，導致全球汽車業近期頻頻停工減產，主要汽車生產國政府也不得不為此出面「搶晶圓產能」。而高通再補一槍突顯出這個缺晶片的問題更為廣泛。

Cristiano Amon 指稱，PC、汽車、網路連接設備的晶片訂單需求旺盛，而晶片代工主要依賴於亞洲少數幾家工廠。但他認為目前這個半導體供應不足的情況應該在 2021 年下半年有機會改善。

上周公布財報的蘋果也提到全球半導體晶片供應緊俏的問題，特別在 Mac、iPad 和 iPhone 12 Pro 產品線都遇到供應不足的問題。庫克直指半導體情況非常緊俏。

