傳滴滴出行下半年IPO 香港出線機會濃

外媒報導指出，中國網路叫車服務龍頭滴滴出行正考慮在今年下半年進行 IPO，目前已與高盛、摩根士丹利和摩根大通就上市可能性進行初步協商。不過滴滴發言人針對該消息表示：公司尚無 IPO 計劃。

消息人士透露，預計今年年中之前這個上市案不會有最終定案，而滴滴出行在公開市場估值可能達 1000 億美元。

滴滴出行上市傳言不斷，1 月初已經有知情人士爆料稱，滴滴計劃在今年上市，上市地點可能會選擇香港，目標估值約為 600～800 億美元。選擇香港上市而非美國的因素，主要因為美國對中國的政策不明朗。

滴滴成立至今已經有不少於 21 次的增資，規模逾千億人民幣。投資陣容包括軟銀、阿里巴巴、螞蟻金服、騰訊、Apple、豐田汽車等多個戰略投資人及企業。

(圖片: AFP)

2020 年滴滴出行營運核心網路叫車業務的淨利接近 10 億美元，是該業務自 2017 年以來首度出現可觀的年度獲利。去年的網頁車業務訂單數量也較 2019 年增長 10%。此外，公司目前還擁有約 100 億美元的現金餘額。

法人稱，這與 Uber 的叫車車業務在新冠疫情期間營收大幅縮水形成明鮮對比，也突顯中國經濟在後疫情時代的強勁復甦態勢。

另一方面，市場傳出美團有意買下滴滴出行，相關的投資人正在推動美團和滴滴的合併案。不過滴滴出行希望能獨立發展，無意聯姻。而該傳聞已被滴滴、美團兩邊的知情人士否認。

