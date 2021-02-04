〈原相法說〉去年純益年增73% 全年賺一股本 EPS 10.6元創次高

影像感測晶片廠原相 (3227-TW) 今 (4) 日召開法說會，並公布去年財報，第四季稅後純益 4.66 億元，季增 8.2%，年增 40.1%，每股稅後純益 3.41 元，全年稅後純益 14.39 億元，年增 73.3%，每股稅後純益 10.6 元；受惠全產品線強勁成長，營收規模放大，營益率、淨利率大幅改善，原相去年全年大賺一股本，創歷史次高。

原相去年第四季營收 24.67 億元，季增 13%，年增 27.3%，毛利率 58.2%，季減 0.8 個百分點，持平去年同期，營益率 26.3%，季增 1.5 個百分點，年增 4.7 個百分點，稅後純益 4.66 億元，季增 8.2%，年增 40.1%，每股稅後純益 3.41 元。

原相去年營收 81.48 億元，年增 34.1%，毛利率 57.9%，持平去年，營益率 22.6%，年增 6.8 個百分點，稅後純益 14.39 億元，年增 73.3%，每股稅後純益 10.6 元。

財務長羅美煒指出，去年第四季 TOG 滑鼠、安防、TWS(真無線藍芽耳機) 需求帶動，營收創歷史新高，獲利也隨著營收規模擴大，營益率也擴張，全年則受惠全產品線包括滑鼠、遊戲機、安防等需求強勁成長，每股大賺一股本，創下歷史次高。